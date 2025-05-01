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Türk-İş'ten Hazine ve Maliye Bakanlığı Önünde Anlamlı Basın Açıklaması!

Türk-İş Ankara Temsilcisi Nihat Zengin, 1 Mayıs'ta eşitlik ve özgürlük vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 01.05.2025 13:20
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 13:20
Türk-İş'ten Hazine ve Maliye Bakanlığı Önünde Anlamlı Basın Açıklaması!

Türk-İş'ten Hazine ve Maliye Bakanlığı Önünde Anlamlı Basın Açıklaması!

Türk-İş Ankara Temsilcisi Nihat Zengin, Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde düzenledikleri etkinlikte, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla önemli mesajlar verdi. Zengin, "Eşitliği, barışı, kardeşliği ve özgürlüğü ülkemizde ve dünyada egemen kılacak güç bizleriz," dedi.

1 Mayıs’ın Anlamı ve Talepler

Zengin, Türk-İş üyeleri ile birlikte bayrak ve pankartlarla bir araya gelerek, 1 Mayıs’ın anlamına değindi. Kıdem tazminatımıza el uzatılmasına, haksız yere işten çıkarmalara, açlığa ve sefalete mahkum bırakılmaya, sendikasızlaştırmaya ve güvencesizleştirmeye karşı direnişte olduklarını belirtti. "Çocuklarımızın geleceğinin çalınmasına ve topyekun hayatımızın karartılmasına karşı alanlardayız," dedi.

Kadınların Temsili ve Kayıt Dışılık Sorunu

Nihat Zengin, yaşamın her alanında kadınların yer almasının gerekliliğine dikkat çekti. Ayrıca, kayıt dışılık sorununun Türkiye için uzun soluklu bir problem olduğunu ifade etti.

Açıklamanın ardından Türk-İş üyeleri, halay çekip slogan atarak etkinliği coşku içinde sonlandırdı.

Türk-İş üyeleri, bayrak ve pankartlarla Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde 1 Mayıs Emek ve...

Türk-İş üyeleri, bayrak ve pankartlarla Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir araya geldi.

Türk-İş üyeleri, bayrak ve pankartlarla Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde 1 Mayıs Emek ve...

Türk-İş üyeleri, bayrak ve pankartlarla Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir araya geldi.

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