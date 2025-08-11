DOLAR
Türk-İslam Dönemi Mezar Taşları Dijital Arşive Kazandırılıyor

Türk-İslam dönemi mezar taşları, 6 yıl sürecek bir proje ile dijital hafızaya alınacak. Proje, İstanbul, Tokat, Denizli ve Diyarbakır'da başlatıldı.

Yayın Tarihi: 11.08.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 11.08.2025 11:07
Türk-İslam Dönemi Mezar Taşları Dijital Arşive Kazandırılıyor

Türk-İslam Dönemi Mezar Taşları Dijital Hafızaya Kazandırılıyor

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Türk-İslam dönemi mezar taşlarını korumak ve geleceğe taşımak amacıyla önemli bir projeye imza atıyor. Bülent Gönültaş, proje hakkında yaptığı açıklamada, mezar taşlarının okunması, belgelenmesi, restorasyon ve konservasyon işlemleri ile dijital arşiv oluşturulacağını belirtti. Bu kapsamda İstanbul, Tokat, Denizli ve Diyarbakır’da 6 yıl sürecek proje başlatıldı.

Arkeolojinin Altın Çağı Sergisi'nde İlk Kez Görücüye Çıktı

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde açılan Arkeolojinin Altın Çağı Sergisi'nde, 485 eser sergileniyor. Sergide dikkat çeken başka bir eser ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Troya Müzesi ziyareti sırasında incelediği, 18 Mart 1915'te şehit düşen subay adayı Hüseyin oğlu Halim Efendi'ye ait mezar taşıdır. Gönültaş, bu mezar taşının projeyi geliştirmelerinin altında yatan en büyük etkenlerden biri olduğunu vurguladı.

Gönültaş, "Mezar taşı tespit edildikten sonra Troya Müzesi'ne alındı ve bu eser için özel bir sergi alanı oluşturduk. Ayrıca şehidin ailesi ile iletişime geçerek onlara bilgilendirmede bulunduk," dedi.

Projenin Hedefleri ve Geleceği

Projenin amacı; Türk-İslam dönemi mezar taşlarının tamamını okumak, belgelemek ve dijital bir arşiv oluşturarak gelecek nesillere aktarmaktır. Bunun yanı sıra, Osmanlıca kursları ile uzmanların eğitim almasını sağladık. "Hayata geçirdiğimiz projede, İstanbul, Tokat, Denizli ve Diyarbakır’da uzman ekiplerimiz çalışmaya başladı. 6 yıl içinde bu projenin tüm aşamalarını tamamlamayı öngörüyoruz," diyen Gönültaş, Türk-İslam coğrafyasındaki mezar taşlarının da projeye dahil edilmesini hedeflediklerini belirtti.

Kültürel Mirası Gelecek Nesillere Taşımak

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı destekleriyle gerçekleştirilen Türk-İslam dönemine ait kazılar son 20 yılda artış gösterdi. Gönültaş, uzman ekiplerinin hemen hemen tüm yerlerde Türk-İslam dönemi çalışmalarına ağırlık verdiğini vurguladı. "Bu kültürel mirası korumak ve geleceğe taşımak için çalışıyoruz," ifadelerini kullandı.

Son olarak, Bülent Gönültaş, vatandaşları ve tarih meraklılarını Arkeolojinin Altın Çağı Sergisi'ni ziyaret etmeye davet etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Türk-İslam dönemi mezar taşlarının okunması, belgelenmesi, restorasyon ve konservasyon işlemlerinin yapılması, dijital arşiv oluşturulması ve büyük bir külliyatla gelecek nesillere aktarılması için 6 yıl sürecek projeyi İstanbul, Tokat, Denizli ve Diyarbakır'da başlattı.

