Türk Kadın Lider Ceren Oğuz'dan Avrupa'da Havacılık Teknolojisi Atılımı

Havacılık Teknolojilerinde Yeni Bir Dönem: Ceren Oğuz'un Vizyonu

Ceren Oğuz, ailesinin mühendislik mirasını devralarak havacılık teknolojileri alanında köklü bir değişim başlattı. EMSE Mühendislik AŞ, bankacılık ve havacılık sektörlerindeki iş süreçlerini hızlandırmaya yönelik geliştirdiği Self Servis Check-in Kiosk ve canlı görüntülü iletişim sistemleri ile 40'tan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

Küresel Marka Yolculuğu

1980 yılında kurulan EMSE, şirketin Avrupa Genel Müdürü olan Ceren Oğuz'un liderliğinde uluslararası bir dönüşüm sürecine girdi. Quavis markası altında Avrupa pazarında büyüme hedefleyen şirket, döviz panoları ile başlayan mühendislik yolculuğunu havalimanı teknolojilerine taşıdı.

Aile Mirasından Global Yıldızlığa

Küçük yaşlarda EMSE'ye katılan Oğuz, Kovid-19 döneminde şirketin kişisel veri koruma süreçlerini yöneterek profesyonel kariyerine adım attı. 2024 yılında Frankfurt'ta Quavis GmbH'yi kurarak Avrupa'daki operasyonların ilk adımlarını attı. Çarpıcı bir hedefle yola çıkan Quavis; self servis check-in, bagaj teslim ve biyometrik doğrulama sistemleri ile havayolu operasyonlarında hız, güvenlik ve verimlilik sağlamakta.

Kadın Liderliğinin Önemine Vurgu

Ceren Oğuz, Türk mühendisliğini global pazarda konumlandırmada kadınların rolünü vurgulayarak, "Yaptığımız çalışmalar ile mühendislikte ve liderlikte kadınların gücünü gösteriyoruz." dedi. Oğuz, müşteri deneyimini dönüştürmek amacıyla geliştirdikleri sistemlerin yanında, Q-Mobile Port ile havalimanı operasyonlarına da yenilikler getirdiklerini belirtti.

Q-Mobile Port: Taşınabilir Teknoloji ile Yenilik

EMSE'nin 14 kiloluk taşınabilir check-in cihazı Q-Mobile Port, havalimanı operasyonlarında yeni bir sayfa açıyor. Kompakt tasarımı sayesinde yolcu deneyimini iyileştirirken, büyük ölçekli havalimanlarının yanı sıra yoğun operasyonlarda da çözümler sunuyor. Ceren Oğuz, cihazın teknik özelliklerinin yanı sıra, kullanıcılar için sunduğu tümleşik deneyimi ön planda tutuyor.

Kısa bir süre içinde Avrupa'daki etkinliklerde büyük ilgi gören bu ürün, havalimanı altyapılarında devrim yaratmayı amaçlıyor. Oğuz, "Mühendisliğe olan ihtiyaçtan doğan Q-Mobile Port, hafifliği ve taşınabilirliği ile mevcut sistemlerden bağımsız çalışabiliyor." şeklinde görüşlerini paylaştı.

Ailesinin mühendislik mirasını devralan ikinci kuşak kadın lider Ceren Oğuz, havacılık teknolojileri alanındaki uzmanlığı, kurduğu Quavis markasıyla Avrupa'ya taşıyor. Mühendislik ve AR-GE odaklı yenilikçi çözümler sunan EMSE Mühendislik AŞ, bankacılık ve havacılık sektörlerindeki iş ve işlemleri hızlandırmaya yönelik çözümler üretiyor. Bu kapsamda Self Servis Check-in Kiosk, canlı görüntülü iletişim ve destek ünitesi, online görüntülü iletişim ve destek ünitesi gibi ürünler geliştiren EMSE, özgün yazılım, donanım ve tasarımla ortaya çıkan ürünleri 40'tan fazla ülkeye ihraç ediyor.

