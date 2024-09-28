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Türk Kadın Öncüleri Sergisi Hollanda'da Açıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Hollanda'daki Türk kadın göçmenlerin hikayesini sergiledi.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 16:23
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 16:49
Türk Kadın Öncüleri Sergisi Hollanda'da Açıldı

Türk Kadın Öncüleri Sergisi Tanıtıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türk Kadın Öncüleri sergisinin açılışını yaptı. Sergi, 1960'lı yıllarda Hollanda'nın Haarlem şehrine giden Türk kadın göçmenleri ve onların kızlarıyla torunlarının hikayelerini gözler önüne seriyor.

60. Yıl Kutlamaları

Türkiye ve Hollanda arasındaki Çalışma Anlaşması'nın 60. yılı dolayısıyla Galerim Sanat Galerisi'nde düzenlenen sergiye birçok önemli isim katıldı. Bunun yanında, Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands ve 1965 yılında Çalışma Bakanlığı görevine atanan Ali Naili Erdem serginin açılışında yer aldı.

Bakan Göktaş'ın Açıklamaları

Serginin açılışında konuşan Bakan Göktaş, 1960'larda Almanya, Belçika ve Hollanda gibi ülkelerle iş gücü göçünün başladığını vurguladı. O dönemde Anadolu'dan bu ülkelere cesaretle göç edenlerin, yeni bir yaşam umuduyla yola çıktığını dile getirdi. Kendisinin de bu süreçte göç eden ailelerden biri olduğunu belirterek, "Her kadın portresi cesaretin, azmin ve fedakarlığın bir göstergesidir," dedi.

Hikayeler ve Katkılar

Göç hikayeleri genellikle erkekler üzerinden aktarılsa da, bu süreçte kadınların da büyük rol oynadığını ifade etti. Göktaş, kadınların yaşadıkları ülkenin ekonomisine ve iki ülke arasındaki ilişkilere önemli katkılar sağladığını belirtti.

Büyükelçi Wijnands'ın Vurguları

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands ise serginin, Türk kadınlarının hikayelerini anlatma çabası olduğunu dile getirdi. Wijnands, "Bu sergi, kadınların bu yeni hayatlarını ne kadar cesaretle kucakladığını gösteriyor," dedi.

Sergi Detayları

21 Ekim'e kadar açık kalacak sergide, Türk kadınlarının hikayeleri ve anıları sergileniyor. Açılışın ardından Bakan Göktaş ve Büyükelçi Wijnands, sergiyi gezerek kadınların hikayelerini dinlediler.

Bu önemli etkinlik, Türk kadınlarının topluma katkılarını ve hikayelerini onurlandırmayı amaçlıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sol 3), 1960'lı yıllarda çalışmak için...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sol 3), 1960'lı yıllarda çalışmak için Hollanda'nın Haarlem şehrine giden Türk kadın göçmenlerle onların kızları ve torunlarının hikayesinin anlatıldığı Türk Kadın Öncüleri sergisini açtı. Açılış töreninde, Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands (sol 2) ve 1965 yılında Çalışma Bakanlığı yapan Ali Naili Erdem (sağ 3) de yer aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sol 3), 1960'lı yıllarda çalışmak için...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sol 3), 1960'lı yıllarda çalışmak için Hollanda'nın Haarlem şehrine giden Türk kadın göçmenlerle onların kızları ve torunlarının hikayesinin anlatıldığı Türk Kadın Öncüleri sergisini açtı. Açılış töreninde, Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands (sol 2) ve 1965 yılında Çalışma Bakanlığı yapan Ali Naili Erdem (sağ 3) de yer aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sol 3), 1960'lı yıllarda çalışmak için...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sol 3), 1960'lı yıllarda çalışmak için Hollanda'nın Haarlem şehrine giden Türk kadın göçmenlerle onların kızları ve torunlarının hikayesinin anlatıldığı Türk Kadın Öncüleri sergisini açtı. Açılış töreninde, Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands (sol 2) ve 1965 yılında Çalışma Bakanlığı yapan Ali Naili Erdem (sağ 3) de yer aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sol 3), 1960'lı yıllarda çalışmak için...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sol 3), 1960'lı yıllarda çalışmak için Hollanda'nın Haarlem şehrine giden Türk kadın göçmenlerle onların kızları ve torunlarının hikayesinin anlatıldığı Türk Kadın Öncüleri sergisini açtı. Açılış töreninde, Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands (sol 2) ve 1965 yılında Çalışma Bakanlığı yapan Ali Naili Erdem (sağ 3) de yer aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sol 3), 1960'lı yıllarda çalışmak için...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sol 3), 1960'lı yıllarda çalışmak için Hollanda'nın Haarlem şehrine giden Türk kadın göçmenlerle onların kızları ve torunlarının hikayesinin anlatıldığı Türk Kadın Öncüleri sergisini açtı. Açılış töreninde, Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands (sol 2) ve 1965 yılında Çalışma Bakanlığı yapan Ali Naili Erdem (sağ 3) de yer aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sol 3), 1960'lı yıllarda çalışmak için...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sol 3), 1960'lı yıllarda çalışmak için Hollanda'nın Haarlem şehrine giden Türk kadın göçmenlerle onların kızları ve torunlarının hikayesinin anlatıldığı Türk Kadın Öncüleri sergisini açtı. Açılış töreninde, Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands (sol 2) ve 1965 yılında Çalışma Bakanlığı yapan Ali Naili Erdem (sağ 3) de yer aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sol 3), 1960'lı yıllarda çalışmak için...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sol 3), 1960'lı yıllarda çalışmak için Hollanda'nın Haarlem şehrine giden Türk kadın göçmenlerle onların kızları ve torunlarının hikayesinin anlatıldığı Türk Kadın Öncüleri sergisini açtı. Açılış töreninde, Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands (sol 2) ve 1965 yılında Çalışma Bakanlığı yapan Ali Naili Erdem (sağ 3) de yer aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sol 3), 1960'lı yıllarda çalışmak için...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sol 3), 1960'lı yıllarda çalışmak için Hollanda'nın Haarlem şehrine giden Türk kadın göçmenlerle onların kızları ve torunlarının hikayesinin anlatıldığı Türk Kadın Öncüleri sergisini açtı. Açılış töreninde, Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands (sol 2) ve 1965 yılında Çalışma Bakanlığı yapan Ali Naili Erdem (sağ 3) de yer aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sol 3), 1960'lı yıllarda çalışmak için...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sol 3), 1960'lı yıllarda çalışmak için Hollanda'nın Haarlem şehrine giden Türk kadın göçmenlerle onların kızları ve torunlarının hikayesinin anlatıldığı Türk Kadın Öncüleri sergisini açtı. Açılış töreninde, Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands (sol 2) ve 1965 yılında Çalışma Bakanlığı yapan Ali Naili Erdem (sağ 3) de yer aldı.

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