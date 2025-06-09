Türk Kızılay, 168 Bin 584 Hisse Kurban Kesimi Gerçekleştirdi

Türk Kızılay, 168 Bin 584 Hisse Kurban Kesimiyle İhtiyaç Sahiplerine Ulaştı

Türk Kızılay, bu yıl gerçekleştirdiği kurban vekaletleri kapsamında toplamda 168 bin 584 hisse kurban kesimi yaptı. Kurban sürecini Bayramın ilk gününden itibaren başlatan Kızılay, kesim işlemlerini 2025 yılı için aldığı kurban vekaletleri adına tamamladı.

Yüzde 15 Artış ile Daha Fazla İhtiyaç Sahibi

Kızılay'ın açıklamalarına göre, bu yıl bir önceki yıla göre yüzde 15'lik bir artış sağlanarak 168 bin 584 hisse kurban kesildi. "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla yürütülen kampanya ile hayırseverler, kurban vekaletlerini teslim etti. Gerçekleştirilen kurban kesimlerinden elde edilen etlerin yüzde 60'ı, aşevlerinde sıcak yemek üretiminde kullanılacakken, geri kalan kısmı ise 800 gramlık konserve kavurma olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Öncelik Afetzedelere

Kavurma konservelerinin hazırlanması sürecine başlatan Türk Kızılay, yurt içi dağıtımlarda önceliği deprem bölgesindeki afetzede ailelere verecek. Ayrıca Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinliler için de uzun ömürlü kavurma konservesi modeli uygulamaya alındı. Gazze için bu yıl 21 bin 504 hisse kurban kesimi gerçekleştirildi.

Uluslararası Yardım ve Dağıtım

Kurban kampanyası kapsamında 22 ülkede, toplam 137 bin 350 hisse kesimi gerçekleştirildi ve bu kesimlerden elde edilen kurban etleri, yaklaşık 3 milyon 433 bin 750 ihtiyaç sahibine ulaştırıldı. Vekalet sahiplerine kesim yapılan kurbanlar hakkında SMS ve sesli mesaj ile bilgi verildi. Kurban kesimleri, bayramın ilk üç günü, Kızılay görevlileri, din görevlileri, veteriner hekimler ve noterler eşliğinde gerçekleştirildi.

Bağışçılara Teşekkür

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Türk Kızılay olarak bir bayramı daha bağışçılarımızın emanetlerini layığıyla yerine getirmenin huzurunu ve gururunu yaşıyoruz. Bu iyilik hareketine katkı sunan tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyor, birlik beraberlik ve dayanışma ruhunun yıl boyu sürmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay, bu yılki kurban vekaletleri kapsamında 168 bin 584 hisse kurban kesimi gerçekleştirdi.

Türk Kızılay, bu yılki kurban vekaletleri kapsamında 168 bin 584 hisse kurban kesimi gerçekleştirdi.