DOLAR
41,16 -0,05%
EURO
47,92 0,68%
ALTIN
4.605,32 -0,18%
BITCOIN
4.536.478,85 -1,35%

Türk Kızılay Afganistan’daki Depremzedelere Hızlı Müdahale Başlattı

Türk Kızılay, Kunar'da meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem sonrası sahaya ekip gönderdi; 50 bin dolar kaynakla sıcak yemek ve yardım malzemesi sağlanacak.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 12:28
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 12:28
Türk Kızılay Afganistan’daki Depremzedelere Hızlı Müdahale Başlattı

Türk Kızılay Afganistan'da sahada: Ekipler görevlendirildi

Koordinasyon ve acil müdahale

Türk Kızılay, Afganistan'ın doğusundaki Kunar vilayetinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini açıkladı. Kurum, Afganistan Delegasyonu Başkanlığı ve Afgan Kızılayı ile sürekli koordinasyon halinde çalışıldığını bildirdi.

Açıklamada, Jalalabad ve Kunar bölgelerindeki saha faaliyetlerine katılmak üzere Türk Kızılay ekiplerinin sahada görevlendirildiği ifade edildi. Depreme yönelik acil ve ilk müdahale kapsamında Türk Kızılay Delegasyon Başkanlığına 50 bin dolarlık kaynak ayrıldığı belirtildi.

Yardım planı ve lojistik

Ayrılan kaynakla yerelden temin edilerek sıcak yemek dağıtımı yapılacağı, bu dağıtımların bugün başlamasının planlandığı kaydedildi. İhtiyaçlar doğrultusunda gıda ve gıda dışı yardım malzemesi temini sağlanacak.

Türk Kızılay, ayrıca söz konusu yardımların Afgan ordusunun desteğiyle hazırlanan helikopterlerle bugün akşam saatlerinde ulaşılamayan köylere gönderilmesinin planlandığını duyurdu. Kurumun bildirimine göre, bölgeye Türkiye'den 2 personel de sahadaki çalışmalara destek olmak amacıyla görevlendirildi.

Açıklamada son olarak, afet bölgesinde acil arama ve kurtarma ekip ve ekipmanları, tıbbi destek, barınma malzemeleri, gıda ve içme suyuna ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

Türk Kızılay, 6 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Afganistan'da saha faaliyetlerine katılmak...

Türk Kızılay, 6 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Afganistan'da saha faaliyetlerine katılmak üzere ekiplerin görevlendirildiğini bildirdi.

Türk Kızılay, 6 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Afganistan'da saha faaliyetlerine katılmak...

İLGİLİ HABERLER

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor
2
Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor
3
Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar öldürüldü — Ailesi yasta
4
Arıkan, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ile Görüştü
5
İstanbul'da Ağustos'ta 2 bin 578 Hükümlü ve 5 bin 201 Şüpheli Yakalandı
6
TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma
7
İŞKUR'da Son 3 Gün: Bursa KPSS'siz Marangoz ve Ankara Engelli Alımları

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini