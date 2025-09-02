Türk Kızılay Afganistan’daki Depremzedelere Hızlı Müdahale Başlattı

Türk Kızılay Afganistan'da sahada: Ekipler görevlendirildi

Koordinasyon ve acil müdahale

Türk Kızılay, Afganistan'ın doğusundaki Kunar vilayetinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini açıkladı. Kurum, Afganistan Delegasyonu Başkanlığı ve Afgan Kızılayı ile sürekli koordinasyon halinde çalışıldığını bildirdi.

Açıklamada, Jalalabad ve Kunar bölgelerindeki saha faaliyetlerine katılmak üzere Türk Kızılay ekiplerinin sahada görevlendirildiği ifade edildi. Depreme yönelik acil ve ilk müdahale kapsamında Türk Kızılay Delegasyon Başkanlığına 50 bin dolarlık kaynak ayrıldığı belirtildi.

Yardım planı ve lojistik

Ayrılan kaynakla yerelden temin edilerek sıcak yemek dağıtımı yapılacağı, bu dağıtımların bugün başlamasının planlandığı kaydedildi. İhtiyaçlar doğrultusunda gıda ve gıda dışı yardım malzemesi temini sağlanacak.

Türk Kızılay, ayrıca söz konusu yardımların Afgan ordusunun desteğiyle hazırlanan helikopterlerle bugün akşam saatlerinde ulaşılamayan köylere gönderilmesinin planlandığını duyurdu. Kurumun bildirimine göre, bölgeye Türkiye'den 2 personel de sahadaki çalışmalara destek olmak amacıyla görevlendirildi.

Açıklamada son olarak, afet bölgesinde acil arama ve kurtarma ekip ve ekipmanları, tıbbi destek, barınma malzemeleri, gıda ve içme suyuna ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

