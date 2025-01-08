Türk Kızılay Bursa'da Yeni Aşevi Açılışı Gerçekleştirdi

Bursa'da yapılan açılış töreninde Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, aşevlerinin normal zamanlarda sosyal hizmet ve birlikteliğin önemli bir parçası olduğunu belirtti. Özellikle afet dönemlerinde hızlı bir şekilde yemek servisi sağlanmasının, toplumsal dayanışmanın bir sembolü olduğunu söyledi.

Yıldırım ilçesinde hizmete giren Emrah-Hatun Yılmaz Aşevi'nin, yaşlı ve engelli ihtiyaç sahiplerine destek olacağını ifade eden Yılmaz, bu aşevinin Bursa'da büyük bir berekete vesile olacağına inandığını vurguladı. Türkiye genelinde 44 sabit aşevi sayısının 45'e çıktığını belirten Yılmaz, "Her ile bir aşevi ve bir sosyal market açalım istiyoruz" dedi.

Aşevlerinin sadece yemek servisi değil, aynı zamanda bir iyilik köprüsü olduğunun altını çizen Yılmaz, "Aşevleri, ekmeğe ve yemeğe ulaşamayan insanların yanında, yalnız yaşayan yaşlılarımız ve ihtiyaç duyan engelli bireyler için de kritik bir öneme sahip. Aşevleri, sıcak yemek ulaşması gereken kişilere ulaşmanın önemli bir yolu" şeklinde konuştu.

Yılmaz ayrıca, Türk Kızılay'ın afetler sırasında önemli bir rolü olduğunu vurgulayarak, "Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, görevimiz yemek hizmetleridir. Günde 1 milyon sıcak yemek sağlayabilecek kapasitemiz mevcut ve bu kapasiteyi artırmayı hedefliyoruz" dedi.

Açılışın ardından plaket takdimi gerçekleştirildi ve daha sonra açılış kurdelesi Fatma Meriç Yılmaz, Bursa Vali Yardımcısı Kadir Sertel Otcu, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve diğer yetkililer tarafından kesilerek aşevi gezildi.

Emrah-Hatun Yılmaz Aşevi, ilk etapta haftanın 6 günü 225 kişiye 3 çeşit yemek çıkarması planlanırken, ihtiyaç duyulması halinde kapasitesinin 4 bin kişiye kadar çıkabileceği ifade edildi. Ayrıca, aşevinin yapısının afet durumlarında 14 bin kişiye çorba ikram edebilecek şekilde genişletileceği bildirildi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz (sol 2), Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşlı ve engelli ihtiyaç sahiplerine hizmet verecek Emrah-Hatun Yılmaz Aşevi'nin açılış törenine katıldı.

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz (sol 2), Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşlı ve engelli ihtiyaç sahiplerine hizmet verecek Emrah-Hatun Yılmaz Aşevi'nin açılış törenine katıldı.