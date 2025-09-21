Türk Kızılay'dan Gazze'ye Sağlık Desteği: Al Emel ve Al Mawasi Hastanelerine 6 Ay Süreyle Destek

Türk Kızılay Gazze'deki Hastanelere Sağlık Desteği Sağlayacak

Türk Kızılay, Filistin Kızılayına ait Al Emel ve Al Mawasi hastaneleri için ilaç ve tıbbi malzeme temini ile operasyonel gider desteği sağlayacağını açıkladı. Kurumun açıklamasına göre, Gazze'de yaklaşık iki yıldır süren ağır insani krizi hafifletmek amacıyla çalışmalar sürüyor.

İlk günden bu yana başta gıda yardımı olmak üzere Gazze'ye insani destek veren Kızılay, Filistin Kızılayı ile dayanışma içinde hareket ediyor. Bu kapsamda Türk Kızılay, kapasitesinin çok üzerinde hizmet veren bu iki hastanenin ihtiyaçlarını karşılayacak.

Türk Kızılay, ekim ayı itibarıyla 6 ay boyunca bu iki hastanenin ilaç ve tıbbi malzeme tedariği ile hastane, personel ve operasyonel giderlerini üstlenecek. Kızılayın desteğiyle Gazze'de 150 bini aşkın kişinin sağlık hizmetine erişiminin sağlanması hedefleniyor.

Genel Başkan Yılmaz'ın Filistin Ziyareti

Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Gazze'de acilen ateşkes koşullarının sağlanması için uluslararası kamuoyuna birçok kez çağrıda bulundu. Geçen hafta Filistin'i ziyaret eden Yılmaz, Batı Şeria'daki Filistin Kızılayı'ndan yaşanan zorluklar hakkında bilgi aldı.

Yılmaz, bölgedeki temaslara ilişkin olarak, "Bölgedeki temaslarımız neticesinde, Gazze'de kesintisiz hizmet veren aşevimiz ve gıda yardımlarımıza ek olarak şimdi de sağlık kapasitesini destekleyeceğiz. Gazze'de yaşanan insani felakete Türk halkı hiçbir zaman seyirci kalmadı. Bizler de onların emanetlerini yerine ulaştırmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Ve her fırsatta Gazze'de yaşanan insani trajedinin son bulması için acil ateşkes çağrımızı yineliyoruz." ifadelerini kullandı.

İnsani Durum ve Çocuklar

Açlığın silah olarak kullanılması uluslararası insancıl hukuk tarafından yasaklanmasına rağmen, Gazze'ye mart ayından bu yana insani yardım girişi kısıtlanıyor. Son raporlara göre bölgede en az 100 çocuk yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti; her 5 çocuktan biri akut yetersiz beslenme kaynaklı tedaviye ihtiyaç duyuyor.

Birleşmiş Milletler İşgal Altındaki Filistin Toprakları Hakkında Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, İsrail'in Gazze'de soykırım suçu işlediğini ilan ederek tüm ülkeleri bunu durdurmaya çağırdı.

