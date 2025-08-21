Türk Kızılay'dan 'Hedef 1919' Kampanyası: Hastaya Kan, Ormana Can

Türk Kızılay'dan "Hedef 1919: Hastaya Kan, Ormana Can" kampanyasına destek

Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi, Atatürk'ün Samsun'a geldiği 1919 yılına atıfla başlattığı "Hedef 1919: Hastaya Kan, Ormana Can" kampanyasını Samsun'da sürdürdü. Kampanyaya Samsun İl Emniyet Müdürlüğü personeli ve Yeşilay gönüllüleri destek verdi.

Etkinlik ve katılımcılar

Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ile Yeşilay Samsun Şubesi gönüllüleri hazır bulundu. İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, müdür yardımcıları, şube müdürleri, ilçe emniyet müdürleri ve emniyet mensupları kampanyaya kan bağışında bulundu.

Yetkililerden teşekkür ve çağrı

Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Muhsin Yıldırım, kampanyaya destek veren kurumlara ve vatandaşlara teşekkür etti.

Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş ve beraberindeki gönüllüler de kan vererek projeye destek oldu. Güneş, kan vermenin mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, "Yeşilay olarak biz de 'Birbirimize candan bağlıyız Samsun' sloganıyla başlatılan kampanyaya elimizden gelen desteği gönüllerimizle birlikte vermek istedik. Samsun halkımızı da kan vermeye davet ediyoruz."

Kampanya bilgisi

Kampanya, Samsun Valiliği himayelerinde yürütülüyor ve 24 Ağustos tarihinde sona erecek.

