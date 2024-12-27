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Türk Kızılay'dan Kırıkkale'de Aşevi Açılışı: Günde 1 Milyon Kişiye Yemek İmkanı

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Kırıkkale'de açılışını gerçekleştirdiği aşevinde, günlük 1 milyon kişiye yemek çıkarma kapasitesine sahip olduklarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 13:06
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 13:32
Türk Kızılay'dan Kırıkkale'de Aşevi Açılışı: Günde 1 Milyon Kişiye Yemek İmkanı

Kırıkkale'de Yeni Aşevinin Açılışı

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Kırıkkale'de gerçekleştirilen aşevi açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Ne zaman ülkemizde afet veya acil durumda ihtiyaç duyulursa Türk Kızılay'ın ana sorumluluğu dakikalar içinde oraya sıcak yemeği ulaştırmaktır." dedi.

Aşevlerinin Rolü

Yılmaz, hayırsever Sebahat Tekin tarafından yenilenen Gündoğdu Mahallesi'ndeki Ahmet-Hatice Balıkçıoğlu Aşevi'nin açılışında, Tekin'in 8 gayrimenkulünü Türk Kızılay'a bağışladığını belirtti. Yılmaz, bu bağışların aile adına kalıcı bir hizmet sağladığını vurguladı.

"Türkiye genelinde 44 aşevi ve 157 mobil aşevi (ikram aracı) ile her gün 41 bin insanın evine sıcak yemek ulaştırıyoruz," diyen Yılmaz, ihtiyaç sahiplerinin sadece yemek almakla kalmayıp, toplumsal dayanışmanın bir simgesi olduğunu kaydetti.

Hedefler ve Stratejiler

Yılmaz, Türk Kızılay'ın bağışçılardan aldıkları emaneti gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırma sorumluluğu taşıdığını ifade etti. Aşevlerinin ihtiyaç sahiplerine ulaşma konusunda fırsatlar sunduğunu belirten Yılmaz, "Aşevi projelerimizi her ile yaygınlaştıracak şekilde ilerliyoruz. Amacımız, birkaç yıl içinde 81 ilin hepsinde aşevi açmak," şeklinde konuştu.

Günlük yemek çıkarma kapasitesinin 1 milyon kişi olduğunu ve bu kapasiteyi artırmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi. Ayrıca, butiklerin sayısını artırmayı planladıklarını ve ihtiyaç sahiplerinin diledikleri zaman bu mağazalardan yararlanabileceğini açıkladı.

Açılış Töreni

Açılış töreninin ardından Yılmaz, Kırıkkale Vali Yardımcısı Oktay Erdoğan, hayırsever Sebahat Tekin, Türk Kızılay Kırıkkale Şube Başkanı Harun Şener ve protokol üyeleri ile birlikte, kurdele keserek yeni aşevinin açılışını gerçekleştirdi.

Kırıkkale'de hayırsever Sebahat Tekin tarafından yenilenen Gündoğdu Mahallesi'ndeki Ahmet- Hatice...

Kırıkkale'de hayırsever Sebahat Tekin tarafından yenilenen Gündoğdu Mahallesi'ndeki Ahmet- Hatice Balıkçıoğlu Aşevi'nin açılışı yapıldı. Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, açılışta konuştu.

Kırıkkale'de hayırsever Sebahat Tekin tarafından yenilenen Gündoğdu Mahallesi'ndeki Ahmet- Hatice...

Kırıkkale'de hayırsever Sebahat Tekin tarafından yenilenen Gündoğdu Mahallesi'ndeki Ahmet- Hatice Balıkçıoğlu Aşevi'nin açılışı yapıldı. Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, açılışta konuştu.

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