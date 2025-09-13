Türk Kızılay'dan Okullara İlk Yardım Rehberi: Uygulamalı Videolar ve 10 Animasyon

Türk Kızılay, 2025-2026 eğitim yılı için öğrenci, öğretmen ve personel üzerine uygulamalı ilk yardım rehberi hazırladı; 10 animasyon ücretsiz erişime sunuldu.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 14:13
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 14:13
Türk Kızılay'dan Okullara İlk Yardım Rehberi: Uygulamalı Videolar ve 10 Animasyon

Türk Kızılay'dan okullara yönelik kapsamlı ilk yardım rehberi

Türk Kızılay, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında öğrenci, öğretmen ve okul personeline destek olmak amacıyla "Öğrenciler için güvenli davranış, öğretmenler için doğru müdahale" başlıklı yeni bir ilk yardım rehberi hazırladı. Rehber, okullarda karşılaşılabilecek acil durumlarda doğru müdahalenin önemine vurgu yapan videolu içerikler içeriyor.

Uygulamalı videolar ve hedeflenen kazanımlar

Rehberde, Kızılay Acil Sağlık Yardımları Müdürü ve İlk Yardım Eğitmeni Elif Taşkın Aytekin tarafından anlatılan uygulamalı videolarda bayılma, burun kanaması, yaralanma, kırık ve tıkanma gibi sık görülen durumlara yönelik ilk yardım uygulamaları gösteriliyor. İçeriklerle öğrencilerin kendi akranlarına yardımcı olabilecek temel bilgi ve becerileri kazanması hedefleniyor.

Doğru müdahale hayati önem taşıyor

Aytekin, 12 yaş altı çocuklarda güvenli davranışın hayati önem taşıdığını belirterek, öğrencilerin sabah kahvaltısı yapmadan okula gitmemeleri, koşarken dikkatli olmaları, ayakkabı bağcıklarını bağlamaları gibi basit önlemlerin önemine dikkat çekti. Ayrıca servis araçlarında emniyet kemeri takılması, ayakta seyahat edilmemesi ve ön koltukta oturulmaması gerektiğini vurguladı.

Yanlış uygulamalara dikkat

Aytekin, iyi niyetle yapılan bazı müdahalelerin ciddi sorunlara yol açabileceğini ifade etti. Örnek olarak şunları sıraladı: burun kanamasında başı geriye eğmek, yaralanmalarda doğrudan cilde buz uygulamak, kısmi tıkanmada sırt darbesi yapmak, kırık-çıkıkta bölgeyi hareket ettirmek, bayılmada su içirmeye veya kolonya koklatmaya çalışmak yanlış uygulamalardır.

Okullarda doğru ilk yardım uygulamaları

Rehberde yer alan doğru müdahale önerileri arasında şunlar bulunuyor:

Bayılma: Öğrencinin sırt üstü yatırılması, ayakların 30 santimetre kaldırılması, başın yana çevrilmesi ve 112'nin aranması.

Burun kanaması: Başın öne eğilmesi ve burun kanatlarına 10-15 dakika baskı uygulanması.

Yaralanmalar: Kanamanın temiz bir bezle durdurulup bölgenin sabitlenmesi.

Kırık ve çıkıklar: Öğrencinin hareket ettirilmeden, üçgen bandajla sabitlenerek sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi.

Tıkanma: Öğrenci öksürüyor veya konuşuyorsa müdahale edilmemesi; nefes alamıyor ve morarıyorsa Heimlich manevrası, sırt darbesi ve karın basısı uygulanması; bilinç kapanırsa temel yaşam desteğine geçilmesi.

Erişim ve eğitim seti

Türk Kızılay'ın hazırladığı 10 animasyonluk ilk yardım eğitim seti, www.ilkyardim.org.tr adresinden ücretsiz olarak izlenebilecek. Rehber ve videolar, güvenli davranış bilinci ve temel ilk yardım becerilerinin okullarda yaygınlaştırılmasını amaçlıyor.

İLGİLİ HABERLER

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsmet Büyükataman Eskişehir'de: 'Terörsüz Türkiye' Hedefi ve 1 Ekim Dönemi
2
Güler Amasya'da: Kişi Başına Gelir 2002'de 6 Bin Dolardan 2025'te 17 Bin Dolara Yükseldi
3
Erdoğan: Muhalefet '3K' Girdabında — Manavgat Soruşturması ve Uyarılar
4
TÜRGEV TEKNOFEST 2025'te: Gençlerin Kodlama, İHA ve Yapay Zeka Projeleri Sergilenecek
5
Amasya'da devrilen otomobil: 1 ölü, 1 yaralı
6
Gazze'de Sağlık Bakanlığı: Kan Stokları Kritik Seviyede

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye