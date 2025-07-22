DOLAR
40,51 0,94%
EURO
47,54 1,1%
ALTIN
4.412,52 -0,55%
BITCOIN
4.805.807,49 0,18%

Türk Kızılay'dan Süveyda'ya İnsani Yardım: 2 Tır Gıda ve İhtiyaç Malzemesi Gönderildi

Türk Kızılay, Suriye'nin Süveyda bölgesine 2 tır insani yardım göndererek göç eden sivillerin ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 22.07.2025 23:08
Güncelleme Tarihi: 22.07.2025 23:08
Türk Kızılay'dan Süveyda'ya İnsani Yardım: 2 Tır Gıda ve İhtiyaç Malzemesi Gönderildi

Türk Kızılay, Süveyda'daki İhtiyaç Sahiplerine Yardım Gönderdi

Türk Kızılay, Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde, güvenlik koşulları nedeniyle göç eden sivillerin acil ihtiyaçlarını karşılamak için 2 tır insani yardım malzemesi gönderdi.

Yardım Malzemeleri ve İçeriği

Yardım tırlarında, gıda kolisi, hazır gıda, su ve çocuk bezi gibi temel ihtiyaç malzemeleri yer alıyor. Bu malzemelerin, Suriye Kızılayı tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması hedefleniyor.

Koordineli Çalışmalar Devam Ediyor

AA muhabirine bilgi veren Türk Kızılay yetkilileri, yardım faaliyetlerinin Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği ile yakın koordinasyon içinde yürütüldüğünü ve bölgede ihtiyaçların karşılanmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.

Yeni Sevkiyat Planları

Yetkililer, ayrıca Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile yeni bir sevkiyat planı üzerinde çalışmalara başladıklarını ve ilerleyen günlerde bölgeye yönelik yardımların artırılacağının müjdesini verdi.

Türk Kızılay, Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde güvenlik koşulları nedeniyle göç eden...

Türk Kızılay, Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde güvenlik koşulları nedeniyle göç eden sivillerin acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 2 tır insani yardım malzemesi gönderdi. Türk Kızılay tarafından hazırlanan ve içerisinde gıda kolisi, hazır gıda, su ile çocuk bezi bulunan 2 tır insani yardım malzemesi, Suriye Kızılayına teslim edildi.

Türk Kızılay, Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde güvenlik koşulları nedeniyle göç eden...

Türk Kızılay, Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde güvenlik koşulları nedeniyle göç eden sivillerin acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 2 tır insani yardım malzemesi gönderdi. Türk Kızılay tarafından hazırlanan ve içerisinde gıda kolisi, hazır gıda, su ile çocuk bezi bulunan 2 tır insani yardım malzemesi, Suriye Kızılayına teslim edildi.

İLGİLİ HABERLER

WhatsApp'tan Yeni 'Quick Recap' Özelliği: Mesaj Yığınlarına Son!

İzmir'de Su Kesintileri Başlıyor: 6 Saatten Fazla Sürecek

İstanbul Deprem Riski: Amerika'dan Korkutucu Uyarı

Bankalardan 90.000 TL Faizsiz Kredi Fırsatı! Son Günler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yeni Alanyalılar Platformu Artconcept Antalya'da Sanatseverlerle Buluştu
2
Edirne'de Korkunç Yangın: 80 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu!
3
15 Temmuz Direnişi YTÜ'de Sanat Perspektifiyle Anlatıldı
4
Muğla Açıklarında 28 Düzensiz Göçmen Yakalandı
5
AK Parti İstanbul'da 'Mahallede Genç İz' Programını Düzenledi
6
Güvenlik-İş Sendikası'ndan Emek Dostu Ödül Töreni
7
Soykırıma Karşı Doktorlardan Trump'a Gazze İçin Acil Çağrı

Starbucks'tan Yeni Dönem: Ücretsiz Çalışma Alanları Türkiye'ye Gelecek mi?

WhatsApp'tan Yeni 'Quick Recap' Özelliği: Mesaj Yığınlarına Son!

Halkbank'tan Yeni Destek: Evlilere Özel 10.000 TL Hediye

Ankara'da İstihdam Seferberliği: Keçiören'de Kariyer Ofisi Umut Oluyor

Enpara.com'un IBAN'ları Değişiyor! Hesap Sahipleri Dikkat

Kredisiz ve Faizsiz Ev Sahipliği Dönemi Başladı!

İzmir'de Su Kesintileri Başlıyor: 6 Saatten Fazla Sürecek

Roketsan'dan IDEF 2025'te Çarpıcı Gösterim: 6 Yeni Sistem Tanıtıldı!

AJet'ten Uçuş Kampanyası: 849 TL'ye Uçma Fırsatı!

İstanbul Deprem Riski: Amerika'dan Korkutucu Uyarı

Bankalardan 90.000 TL Faizsiz Kredi Fırsatı! Son Günler

e-Devlet'ten Kredi Kartı Komisyonunun İadesi Artık Mümkün!