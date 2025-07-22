Türk Kızılay'dan Süveyda'ya İnsani Yardım: 2 Tır Gıda ve İhtiyaç Malzemesi Gönderildi

Türk Kızılay, Süveyda'daki İhtiyaç Sahiplerine Yardım Gönderdi

Türk Kızılay, Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde, güvenlik koşulları nedeniyle göç eden sivillerin acil ihtiyaçlarını karşılamak için 2 tır insani yardım malzemesi gönderdi.

Yardım Malzemeleri ve İçeriği

Yardım tırlarında, gıda kolisi, hazır gıda, su ve çocuk bezi gibi temel ihtiyaç malzemeleri yer alıyor. Bu malzemelerin, Suriye Kızılayı tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması hedefleniyor.

Koordineli Çalışmalar Devam Ediyor

AA muhabirine bilgi veren Türk Kızılay yetkilileri, yardım faaliyetlerinin Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği ile yakın koordinasyon içinde yürütüldüğünü ve bölgede ihtiyaçların karşılanmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.

Yeni Sevkiyat Planları

Yetkililer, ayrıca Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile yeni bir sevkiyat planı üzerinde çalışmalara başladıklarını ve ilerleyen günlerde bölgeye yönelik yardımların artırılacağının müjdesini verdi.

Türk Kızılay, Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde güvenlik koşulları nedeniyle göç eden sivillerin acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 2 tır insani yardım malzemesi gönderdi. Türk Kızılay tarafından hazırlanan ve içerisinde gıda kolisi, hazır gıda, su ile çocuk bezi bulunan 2 tır insani yardım malzemesi, Suriye Kızılayına teslim edildi.

Türk Kızılay, Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde güvenlik koşulları nedeniyle göç eden sivillerin acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 2 tır insani yardım malzemesi gönderdi. Türk Kızılay tarafından hazırlanan ve içerisinde gıda kolisi, hazır gıda, su ile çocuk bezi bulunan 2 tır insani yardım malzemesi, Suriye Kızılayına teslim edildi.