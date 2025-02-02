Türk Kızılay, Gazze'ye 57 Tır Yardım Gönderdi

Türk Kızılay, Gazze'ye Yardım Tırları Gönderdi

Türk Kızılay, Gazze'deki acil barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla hazırladığı çadır ve barınma malzemelerinden oluşan 57 tırın Refah Sınır Kapısı'ndan geçiş yaparak Gazze'ye ulaştığını duyurdu.

Ateşkesin Ardından Yardım Dağıtımı Başladı

Yardım kuruluşu tarafından yapılan açıklamada, İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkesin ardından, Türk Kızılay'ın Refah Sınır Kapısı’ndan geçen yardımların ihtiyaç sahibi Gazzelilere dağıtılmaya başlandığı belirtildi.

Gıda Yardımları da Ulaşıyor

Gazze'deki gıda ihtiyacının karşılanabilmesi için Türkiye'den sevk edilen gıda kolileri ve konservelerin de ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya başlandığı ifade edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ayrıca, AFAD koordinasyonunda ülkemizin 14. yardım gemisiyle birlikte, Gazze'deki acil barınma ihtiyacını karşılamak üzere hazırlanan 90 tırlık çadır ve barınma malzemelerinin 57 tırı bu sabah Refah Sınır Kapısı'ndan geçiş yaparak bölgeye giriş yapmıştır. Diğer yardım malzemelerinin de kısa sürede Gazze’ye ulaştırılması planlanmaktadır."

İhtiyaç Sahipleri İçin Sıcak Yemek Dağıtımı

Sınır kapılarının kapalı olduğu dönemde, Gazze’nin kuzeyinde 10 bin, güneyinde ise 15 bin kişiye sıcak yemek dağıtımı yapan aşevlerini ayakta tutan Türk Kızılay, yeni yardımlarla bu kapasiteyi artırmayı hedefliyor.

156 yıl boyunca Türkiye'de ve dünya genelinde yardım eli uzatan Türk Kızılay, ateşkes sürecinde olduğu gibi Filistin'in yeniden inşasında da Gazze halkının yanında olmayı sürdürecektir.

Türk Kızılay, Gazze'deki acil barınma ihtiyacını gidermek amacıyla hazırlanan çadır ve barınma malzemelerinden oluşan 57 tırın, Refah Sınır Kapısı'ndan geçiş yaparak Gazze'ye giriş yaptığını bildirdi.

Türk Kızılay, Gazze'deki acil barınma ihtiyacını gidermek amacıyla hazırlanan çadır ve barınma malzemelerinden oluşan 57 tırın, Refah Sınır Kapısı'ndan geçiş yaparak Gazze'ye giriş yaptığını bildirdi.