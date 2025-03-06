Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz, Hatay'da Depremzedelerle İftar Yemeği Yedi

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Hatay'da gerçekleştirilen iftar programında depremzede vatandaşlarla bir araya geldi. Türk Kızılay tarafından düzenlenen etkinlik, "Bu Ramazan da Kalbimiz Bir, Soframız Bir" sloganıyla Antakya ilçesindeki Güzelburç Kızılay Yaşam Merkezi'nde yapıldı.

Programda konuşan Yılmaz, Ramazan ayının kutsallığına vurgu yaparak, "Bugün Hatay'da bir sofranın etrafında aynı ekmeği bölüşmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Türk Kızılay olarak sizlerin bütün ihtiyacı bitene kadar, sizler yastığa başınızı huzurla koyana kadar buradan hiç ayrılmayacağız," dedi. Ayrıca, Kızılay’ın gönüllülerinin bir kısmının deprem mağdurları arasından oluştuğuna dikkat çekti.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı da programda yaptığı konuşmada, Hatay'ın yeniden eski günlerine dönmesi için el birliğiyle çalışacaklarını belirterek, "İnşallah önümüzdeki yıl, bu yılımızdan daha iyi olacak. Bizler dayanışma içerisinde oldukça, birbirimize el uzattıkça, yaralarımızı sardıkça, bu topraklarda daha güçlü olacağız," şeklinde ifadeler kullandı.

Masatlı, bu Ramazan'da 20 binden fazla vatandaşa günlük yemek verdiklerini de kaydederek, desteklerinin süreceğini dile getirdi.

İftar programı, çocuklar için düzenlenen eğlenceli aktivitelerle zenginleştirildi. Yüz boyama ve yarışmalar gibi etkinliklerle çocuklar eğlenerek unutulmaz bir Ramazan akşamı geçirdi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Hatay'da düzenlenen iftar programında depremzede vatandaşlarla bir araya geldi. İftar programı kapsamında, çocuklara yönelik eğlence, yüz boyama ve yarışma gibi etkinlikler de düzenlendi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Hatay'da düzenlenen iftar programında depremzede vatandaşlarla bir araya geldi. İftar programı kapsamında, çocuklara yönelik eğlence, yüz boyama ve yarışma gibi etkinlikler de düzenlendi.