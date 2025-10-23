Türk Kızılay ile Suriye Arap Kızılayı 3 Alanda Protokol İmzaladı — Halep’te Ekmek, Şam’da Nakit Destek

Türk Kızılay ile Suriye Arap Kızılayı arasında 3 ayrı alanda protokol imzalandı

Türk Kızılay ile Suriye Arap Kızılayı arasında 3 ayrı alanda işbirliğini öngören protokol, Türk Kızılay Genel Merkezi'nde düzenlenen törenle imzalandı. Törene, Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz ve Suriye Arap Kızılayı Başkanı Hazem Bakleh katıldı.

Tören konuşmaları ve işbirliği hedefleri

Protokol töreninde konuşan Yılmaz, Suriye'nin 14 yıldır çok zor zamanlardan geçtiğini belirterek, artık toparlanma aşamasında olduğuna dikkat çekti. Türkiye ile Suriye halkı arasındaki güçlü ilişkiden söz eden Yılmaz, "Bugün de kardeşliğimizi devam ettirmeye çalışıyoruz. Artık bu yeni aşamada görevimiz, Suriye Kızılayının güçlenmesiyle oradaki yardım faaliyetlerini Suriye Kızılayı üzerinden yürütmeyi devam ettiriyor olmak." ifadelerini kullandı.

Yılmaz ayrıca, Suriye'nin kuzeyindeki yardım faaliyetlerinin sürdüğünü ve desteklerin azaltılmadığını vurguladı: "Toparlanma süreçleri ellerin kenetlenmeye devam etmesi gereken bir süreç. Kuzeydeki faaliyetlerimize ek olarak artık Suriye Kızılayı ile beraber onların ihtiyaç kapasitelerinin güçlenmesiyle alakalı planlamalar yapıyoruz."

Protokolün somut adımları

Yılmaz, protokolle hayata geçirilecek yardımları şu sözlerle açıkladı: Halep'te ekmek dağıtımına başlanacak, Halep ve Şam'da sevgi butikleri kurulacak ve Şam'da nakit destek programı uygulanacak. Yılmaz, bu dönemin "tarihin sayfalarında iki kardeş milletin birbirini desteklediği ve iki güçlü komşu ve dost ülkenin hayatlarına devam ettiği bir dönem" olarak hatırlanacağını söyledi.

Suriye Arap Kızılayı Başkanı Bakleh'in değerlendirmesi

Suriye Arap Kızılayı Başkanı Hazem Bakleh, başkanlık görevine başladıktan 10 ay sonra ilk günlerde Yılmaz ile tanıştığını anlattı. Kızılay'da 1992'den beri gönüllü olduğunu, 2017'de istifa ettiğini ancak daha sonra Suriye Arap Kızılayı Başkanı olarak geri döndüğünü ifade etti.

Bakleh, Suriye Kızılayının savaşın ilk dönemlerinde ağır kayıplar verdiğini belirterek, "Yaklaşık 66 şehit verdik, çok yaralılarımız vardı. Çoğu gönüllümüz hapishanelerde hayatını kaybetti." diye konuştu ve Türk Kızılayına Suriye halkına ve Suriye Kızılayına verdiği büyük destek için teşekkür etti.

Bakleh, ülkesindeki yıkım ve yerinden edilmeye ilişkin şu değerlendirmeyi paylaştı: "Çok yıkım var, çok sayıda insan evlerini terk etti, çadırlarda, kamplarda yaşıyor." Suriye halkının geri dönüşünü kolaylaştırmak için altyapı çalışmaları yürüttüklerini belirten Bakleh, "Mükemmel bir şekilde değil ama insanlığa layık şekilde yapmaya çalışıyoruz. El ele, kardeşlerimizin yardımıyla Suriye'yi yeniden imar etmeyi umuyoruz."

Konuşmaların ardından taraflar arasında 3 ayrı alanda protokol imzalandı ve imzalanan protokolle Halep, Şam ve kuzey Suriyeye yönelik uygulamaların hayata geçirilmesi kararlaştırıldı.

Türk Kızılay ile Suriye Arap Kızılayı arasında 3 ayrı alanda işbirliğini öngören protokol imzalandı. Türk Kızılay Genel Merkezi'nde düzenlenen imza törenine, Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Suriye Arap Kızılayı Başkanı Hazem Bakleh katıldı.