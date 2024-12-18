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Türk Kızılay, İsrail'in Yıkımına Uğrayan Lübnan'a Gıda Yardımı Gönderdi

Türk Kızılay, Lübnan'ın Nebatiye bölgesinde İsrail saldırılarından etkilenen ihtiyaç sahiplerine 500 gıda kolisi ulaştırdı.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 21:53
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 22:05
Türk Kızılay, İsrail'in Yıkımına Uğrayan Lübnan'a Gıda Yardımı Gönderdi

Türk Kızılay, Lübnan'ın güneyinde İsrail saldırılarından en çok etkilenen bölgelerden biri olan Nebatiye'de, ihtiyaç sahiplerine 500 koli gıda yardımı dağıttı. Türk Kızılay Lübnan Ekip Başkanı Alpaslan Durmuş, Anadolu Ajansı (AA) muhabirine yaptığı açıklamada, yardım çalışmalarının detaylarını paylaştı.

Durmuş, Nebatiye'deki yardımların, her biri 5 kişilik bir ailenin 20 günlük gıda ihtiyacını karşılayacak şekilde hazırlandığını belirterek, bu yardımların Lübnan Kızılhaçı'nın desteğiyle ulaştırıldığını ifade etti. Aynı zamanda, Lübnan'ın genelinde savaşın etkilerini hisseden çok sayıda sivilin bulunduğuna dikkat çekti.

Durmuş, "Türk Kızılay, bu bölgedeki ve Lübnan genelindeki savaş mağdurlarına yönelik insani yardım çalışmalarına devam etmeyi planlıyor. Oluşturduğumuz 'Türk Kızılay Lübnan İnsani Yardım Operasyonu Ekibi' çalışmalarına süratle devam ediyor." şeklinde konuştu.

Türk Kızılay Lübnan Ekip Başkanı, "Yerel olarak temin edilen malzeme ve Türkiye’den gönderilen ayni yardımlarla Lübnan’da savaş sonrası yaraların sarılması için insani yardım faaliyetlerimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten itibaren 4 bin 61 kişi hayatını kaybetti. Bu kişiler arasında 1106'sı kadın ve çocuk, 222'si sağlık çalışanı bulunuyor ve en az 16 bin 661 kişi yaralandı. Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmiştir.

Türk Kızılay, Lübnan'ın güneyinde İsrail saldırılarından en çok etkilenen bölgelerden Nebatiye'de...

Türk Kızılay, Lübnan'ın güneyinde İsrail saldırılarından en çok etkilenen bölgelerden Nebatiye'de 500 koli gıda yardımında bulundu.

Türk Kızılay, Lübnan'ın güneyinde İsrail saldırılarından en çok etkilenen bölgelerden Nebatiye'de...

Türk Kızılay, Lübnan'ın güneyinde İsrail saldırılarından en çok etkilenen bölgelerden Nebatiye'de 500 koli gıda yardımında bulundu.

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