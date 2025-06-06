Türk Kızılay, Kurban Kesimlerine Yurt İçi ve Yurt Dışında Başladı

Türk Kızılay, Kurban Kesim Kampanyasına Start Verdi

Türk Kızılay, gelenekselleşen vekaletle kurban kesim kampanyası kapsamında yurt içinde ve üç kıtada toplam 22 ülkede kurban kesimlerine başladı. 2006 yılından bu yana başarıyla sürdürülen bu kampanya, bu yıl da hayırseverlerden büyük ilgiyle karşılandı.

Önemli Destekçilerden Vekalet

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz gibi önemli isimler de kampanyaya destek verdi. Hayırseverler, Kızılay’a kurban vekaletlerini emanet ederek bu önemli sosyal sorumluluk projesine katkı sundu.

Kurban Bereketi Yıl Boyu Yaşatılıyor

Kızılay, "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla gerçekleştirdiği kampanya ile yurt içindeki kesimlerden elde edilen kurban paylarını kavurma konserveleri haline getiriyor. Böylece ihtiyaç sahipleri, sadece bayram günlerinde değil, yıl boyunca bu yardımlara ulaşabiliyor.

Yurt İçi Kesimler ve Dağıtım Süreci

Diyarbakır, Van ve Konya'daki modern kombinalarda, hijyen kurallarına ve İslami şartlara uygun olarak kesilen kurbanlar, konservelemeye hazır hale getiriliyor. Bu yıl da deprem bölgesindeki ihtiyaç sahibi ailelere kavurma konservelerinin büyük bir kısmı dağıtılacak. Ayrıca, Kızılay’ın ülke genelindeki 46 aşevinde sıcak yemek olarak da bu konserveler kullanılacak.

Gazze İçin Özel Çalışmalar

Türk Kızılay, kıtlıkla mücadele eden Gazze halkı için yurt içinde kesilen kurbanları uzun ömürlü konserve haline getiriyor. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Gazze'ye gönderilecek olan kurban vekaletleri, yurt içindeki kombinalarda kesilerek, bölgedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Gazze için bağışladığı kurbanlık bu kapsamda Konya’daki kombinalarda kesilecek.

Yurt Dışı Dağıtımları Devam Ediyor

Kızılay, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Kosova, Kuzey Makedonya, Irak, Suriye, Yemen, Somali, Sudan, Çad, Nijer, Kenya, Tanzanya, Uganda, Gine, Etiyopya, Burkina Faso, Kamerun, Afganistan, Bangladeş, Kırgızistan ve Moğolistan dahil toplam 22 ülkede yürütülen kesimlerden elde edilen kurban paylarını, soğuk zincir korunarak ve taze et olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya başladı.

Vekalet Sahiplerine Anlık Bilgilendirme

Kurban ibadetini Türk Kızılay aracılığıyla gerçekleştiren vekalet sahiplerine, kesimi yapılan kurbanlar hakkında anlık olarak bilgi verilmektedir. Kurban Bayramı'nın ilk üç günü içerisinde yapılan kesimlere, din görevlileri, veteriner hekimler ve noterler de eşlik etmektedir.

Türk Kızılay, gelenekselleşen vekaletle kurban kesim kampanyası kapsamında yurt içinde ve üç kıtadaki 22 ülkede vekalet aldığı kurbanların kesim işlemlerine başladı. Kızılay ekipleri, yurt dışında Balkanlar'da Bosna-Hersek, Bulgaristan, Kosova, Kuzey Makedonya, Orta Doğu'da Irak, Suriye, Yemen, Afrika'da Somali, Sudan, Çad, Nijer, Kenya, Tanzanya, Uganda, Gine, Etiyopya, Burkina Faso, Kamerun, Asya'da, Afganistan, Bangladeş, Kırgızistan ve Moğolistan olmak üzere toplam 22 ülkede gerçekleştirilen kesimlerden elde edilen kurban paylarını ise soğuk zincir korunarak ve taze et olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya başladı.

Türk Kızılay, gelenekselleşen vekaletle kurban kesim kampanyası kapsamında yurt içinde ve üç kıtadaki 22 ülkede vekalet aldığı kurbanların kesim işlemlerine başladı. Kızılay ekipleri, yurt dışında Balkanlar'da Bosna-Hersek, Bulgaristan, Kosova, Kuzey Makedonya, Orta Doğu'da Irak, Suriye, Yemen, Afrika'da Somali, Sudan, Çad, Nijer, Kenya, Tanzanya, Uganda, Gine, Etiyopya, Burkina Faso, Kamerun, Asya'da, Afganistan, Bangladeş, Kırgızistan ve Moğolistan olmak üzere toplam 22 ülkede gerçekleştirilen kesimlerden elde edilen kurban paylarını ise soğuk zincir korunarak ve taze et olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya başladı.