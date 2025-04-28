Türk Kızılay, Kuzey Makedonya'da İhtiyaç Sahiplerine Kıyafet Yardımı Yaptı

Kuzey Makedonya'da Türk Kızılay desteğiyle, ihtiyaç sahiplerine yönelik kıyafet yardımı gerçekleştirildi. Yardım organizasyonu, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy ve Kuzey Makedonya Kızılhaçı Genel Sekreteri Sait Saiti gibi önemli isimlerin katılımıyla düzenlendi.

Yardımlar Ustrumca Bölgesine Ulaştı

Yardımlar, ülkenin güneydoğusundaki Ustrumcaya bağlı Vasilevo, Bansko ve Baldovci köylerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Büyükelçi Ulusoy, burada yaptığı açıklamada Türkiye'nin Balkanlar'da sürdürdüğü insani diplomasinin önemine değindi.

İki Ülke Arasındaki İşbirliği Güçleniyor

Ulusoy, "Türk Kızılay, Kuzey Makedonya Kızılhaçı'na kıyafet yardımı yaptı. Bu yardımların bölgedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığına tanık oluyoruz." dedi. Ayrıca, Türkiye'nin Kuzey Makedonya'ya insani ve kalkınma yardımlarının gelecekte de devam edeceğini vurguladı.

Kuzey Makedonya Kızılhaçı'ndan Teşekkür

Saiti, Türkiye'ye yardımları dolayısıyla teşekkür ederken, bu yardımların bölgedeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldığını ifade etti. Kıyafet yardımlarının Kuzey Makedonya'nın farklı şehirlerinde dağıtımı sürdürülecek.

Kuzey Makedonya'da Türk Kızılay'ın da desteğiyle ihtiyaç sahiplerine giysi yardımı yapıldı. Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Kuzey Makedonya Kızılhaçı Genel Sekreteri Sait Saiti ve diğer yetkililer, Türk Kızılay ile Kuzey Makedonya Kızılhaçı işbirliğinde gerçekleştirilen kıyafet yardımlarını ülkenin güneydoğusundaki Ustrumca'ya bağlı Vasilevo, Bansko ve Baldovci köylerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Kuzey Makedonya'da Türk Kızılay'ın da desteğiyle ihtiyaç sahiplerine giysi yardımı yapıldı. Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Kuzey Makedonya Kızılhaçı Genel Sekreteri Sait Saiti ve diğer yetkililer, Türk Kızılay ile Kuzey Makedonya Kızılhaçı işbirliğinde gerçekleştirilen kıyafet yardımlarını ülkenin güneydoğusundaki Ustrumca'ya bağlı Vasilevo, Bansko ve Baldovci köylerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.