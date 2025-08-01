Türk Kızılay, Orman Yangınlarıyla Mücadelede Destek Sağlıyor

Türk Kızılay, Orman Yangınlarıyla Mücadelede Desteğini Sürdürüyor

Türk Kızılay, ülke genelinde devam eden orman yangınları ile mücadele çalışmalarına destek sağlamak amacıyla harekete geçti. Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, Kızılay ekiplerinin yangının etkili olduğu kırsal alanlarda itfaiye ekipleri, orman işçileri, gönüllü kişiler ve vatandaşlara temel beslenme desteği sunduğu belirtildi.

Şu ana kadar 40 ilde 104 farklı noktada faaliyet gösteren Türk Kızılay, 80 ikram aracı ve 166 müdahale aracı ile kritik bölgelerde görev alıyor. Yangınla mücadeledeki görevli personellere 1 milyon 881 bin adet gıda ve içecek dağıtıldığı aktarıldı. Bu gıda ve içecekler arasında içme suyu, ayran, paketli gıda ve sandviçler yer alıyor.

Ayrıca, Kızılay'ın 454 uzman personel ve 779 gönüllü ile yürüttüğü bu çalışmalarda, Bursa'nın Harmancık ve Karabük'ün Merkez ilçelerinde beslenme faaliyetlerine devam edilirken, iki adet mobil çamaşırhane de kurularak hem görevli ekiplerin hem de vatandaşların hijyen ihtiyacının karşılandığı bildirildi.

Türk Kızılay, orman yangınlarının devam ettiği illerde müdahale çalışmalarına desteğini sürdürüyor. Kızılay ekiplerinin yangının etkili olduğu kırsal bölgelerde görev yapan itfaiye ekiplerine, orman işçilerine, gönüllü personele ve vatandaşlara temel beslenme desteği sağladığı, şimdiye kadar 40 ilde 104 farklı noktada 80 ikram aracı ve 166 müdahale aracıyla görev yaptığı bildirildi.

Türk Kızılay, orman yangınlarının devam ettiği illerde müdahale çalışmalarına desteğini sürdürüyor. Kızılay ekiplerinin yangının etkili olduğu kırsal bölgelerde görev yapan itfaiye ekiplerine, orman işçilerine, gönüllü personele ve vatandaşlara temel beslenme desteği sağladığı, şimdiye kadar 40 ilde 104 farklı noktada 80 ikram aracı ve 166 müdahale aracıyla görev yaptığı bildirildi.