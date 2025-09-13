Türk Kızılay Somali'de Aşevi ve Eğitimlerle Binlerce Kişiye Destek

Türk Kızılay Somali'de binlerce kişiye destek veriyor

Türk Kızılay, Somali'de yürüttüğü aşevi, eğitim ve insani yardım projeleriyle her yıl binlerce ihtiyaç sahibine ulaşıyor. Somali Delegasyon Başkanı Şerif Şimşek ve Aşevi Sorumlusu Burak Akbaharer yürütülen çalışmaları AA muhabirine değerlendirdi.

Aşevi ve günlük sıcak yemek dağıtımı

Şimşek, ülkedeki üç ana faaliyetten birinin aşevi olduğunu belirterek, her gün toplamda 3 bin 500 kişiye sıcak yemek dağıtıldığını, bununla birlikte aylık yüz bine yakın öğün sunulduğunu söyledi. Aşevi her gün iki farklı menü hazırlıyor; etli pilav ve muz ile soslu makarna ve kıymalu seçenekleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Aşevi Sorumlusu Burak Akbaharer, 2020'de açılan aşevinde dağıtım yapılan noktalar arasında mülteci kampları, yetimhaneler, medreseler, hastaneler ve görme engelliler okulu olmak üzere 22 nokta bulunduğunu ve yıllık yaklaşık bir milyon kişiye sıcak yemek verildiğini aktardı.

İlk yardım eğitimi ve gönüllü müdahaleler

Türk Kızılay ile Somali Kızılayı iş birliğinde yürütülen ilk yardım eğitimleri kapsamında, geçen yıl imzalanan protokolle yaklaşık 950 kişiye eğitim verildi. Şimşek, önümüzdeki yıl Somali'nin altı farklı bölgesinde eğitimlerin devam edeceğini ve kursiyerlerin Liido Plajı gibi kalabalık sahillerde gönüllü acil durum müdahalelerinde bulunduğunu belirtti.

Kadın mahkumlara dikiş eğitimi

Türk Kızılay'ın Somali Adalet Bakanlığı ile imzaladığı protokolle cezaevindeki kadınlara yönelik dikiş eğitimi programı uygulanıyor. Şimşek, mahkumiyet süresi sonuna yaklaşan kadınlara altı ayda bir onar kişilik gruplarla dikiş eğitimi verildiğini ve tahliye sonrası kendilerine dikiş makineleri sağlandığını ifade etti. Kadınlar diktikleri kıyafetleri yetimhanelere veriyor, bazıları kendi işini kuruyor veya evlerinden çalışarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Atölyede görevli Najmo Bashir Ahmed, şu anda 10 kadın mahkuma eğitim verdiklerini, altı ay sonra başka bir grubun eğitime başlayacağını, gömlek ve başörtüsü gibi ürünlerin üretildiğini ve katılımcıların eğitimlerden memnun olduğunu söyledi. Ahmed, makine teminiyle kadınların dışarıda da iş bulabildiğini vurguladı.

Ramazan ve Kurban döneminde geniş çaplı yardımlar

Şimşek, Türk Kızılay'ın Somali'de 2011 yılından bu yana aktif projeler yürüttüğünü, Ramazan ve Kurban Bayramı dönemlerinde de kapsamlı yardım faaliyetleri gerçekleştirdiklerini ifade etti. Ramazan'da beş bölgede 3 bin gıda kolisi dağıtımı yapıldığını, Kurban Bayramı'nda ise üç bölgede 17 bin 500 hisse eti ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını söyledi.

Akbaharer, Somali'de maddi durumun çok zayıf olduğunu, halkın bu yemeklerle hayatlarını idame ettirdiğini ve dağıtımlara bizzat katıldıklarını belirterek, halkın Türk milletine minnettar olduğunu dile getirdi.

