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Türk Kızılay, Suriye'deki İhtiyaç Sahibi Ailelere Kış Yardımı Yaptı

Türk Kızılay, Suriye'de 1250 ihtiyaç sahibi aileye kışlık gıda ve battaniye yardımında bulundu.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 18:35
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 18:35
Türk Kızılay, Suriye'deki İhtiyaç Sahibi Ailelere Kış Yardımı Yaptı

Türk Kızılay, Suriye'deki İhtiyaç Sahibi Ailelere Kış Yardımı Yaptı

Türk Kızılay, Suriye'nin başkenti Şam ile Kuneytra ilinde bulunan 1250 ihtiyaç sahibi aileye kışlık yardım ulaştırdı. Yardım programı, başkent Şam’ın Kudseyya Mahallesi'nde gerçekleştirildi ve 600’e yakın gıda kolisi ile battaniye dağıtıldı.

Programda, Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Burhan Köroğlu da yer aldı. Köroğlu, yaptığı açıklamada, "Şam’da Çerkeslerin yaşadığı mahallede yardım çalışmaları başlatıldığını" ifade etti. Ayrıca, "Suriye’nin genelinde yardım yaptığımız noktalardan biri de Çerkeslerin yaşadığı Kudseyya Mahallesi'dir. Burada 600’e yakın gıda ve battaniye dağıtıldı. Bu çerçevede yardımlarımız devam edecek," şeklinde konuştu.

Türk Kızılay Suriye Delegasyonu Başkanı Ferhat Sürmeli, yardımların 750'sinin Kuneytra iline bağlı Selam ilçesinde, 500’ünün ise Kudseyya Mahallesi'nde gerçekleştiğini belirtti. Toplamda 1250 gıda kolisi ve battaniye yardımı gerçekleştirildiğini vurguladı.

Yardımların, bölgede yaşayanların yerel ihtiyaçlarını karşılamayı amaçladığını ifade eden Sürmeli, Türk Kızılay’ın, zor durumda olan ailelere destek sağlamak için yürüttüğü çabaların devam edeceğini aktardı.

Kudseyya Mahallesi'nden Ridad Şevke, Türk halkı ve hükümetine yapılan yardım için teşekkür etti. Şevke, "Allah işlerini rast getirsin. Memleketlerini korusun. Bizim yaşadığımız durumu ve savaşı Rabb'im onlara yaşatmasın," dedikten sonra duygularını dile getirdi.

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