Türk Kızılay, Yıl Boyu İhtiyaç Sahiplerine Kurban Eti Ulaştıracak

Türk Kızılay, Yıl Boyu İhtiyaç Sahiplerine Kurban Eti Dağıtacak

Türk Kızılay, 'Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye' sloganıyla başlattığı yeni kampanya kapsamında, ihtiyaç sahiplerine yıl boyunca kurban eti ulaştırma kararı aldı. Kampanya hakkında bilgi veren Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Sarılar, Ulucanlar Dr. Cevat Naki Akkerman Aşevi'nde gerçekleştirdikleri yemek pişirme süreçlerine katıldı.

Açıklamalara Devam Etti

Sarılar, burada aşçılarla birlikte yemek yaptı ve dağıtım sürecine dair önemli açıklamalarda bulundu. Her gün 44 binden fazla ihtiyaç sahibine sıcak yemek ulaştırdıklarını belirten Sarılar, yazın 46 sabit ve 157 mobil aşeviyle bu sorumluluğu üstlendiklerini ifade etti.

Bunun yanı sıra, aşevlerinde hazırlanan yemeklerin büyük kısmının Kurban Bayramı'nda Kızılay'a vekaletle bağışlanan kurbanlarının etleriyle hazırlandığını belirtti. Sarılar, devamında şu bilgileri paylaştı:

“Sayın Genel Başkanımız tarafından açıklanan 'Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye' kampanyamızla etler hijyenik koşullarda işleniyor ve yüksek proteinli konserve kavurma ürünlerine dönüşüyor. 2025'te hazırlanacak 800 gramlık et konserveleri, yıl boyunca ihtiyaç sahipleriyle paylaşılacak.”

Kurban Vekalet Bedeli ve İnsani Yardım

Sarılar, kurban vekalet bedelini yurt içinde 13 bin 250 lira, yurt dışında ise 5 bin 250 lira olarak belirlediklerini, ayrıca Gazze ve Filistin’deki savaş mağdurlarına yönelik kurban vekalet bedelinin de 13 bin 250 lira olduğunu söyledi. Kalabalık bir toplumda dayanışmanın önemini vurgulayan Sarılar, “Her bir bağış, bir çocuğun, yaşlının ve ihtiyaç sahibinin duasına dönüşmektedir.” ifadesini kullandı.

22 Ülkede Kurban Kesiyoruz

Mustafa Sarılar, kurban ibadetinin bireysel bir sorumluluktan öte toplumsal bir vicdan hareketi olduğuna dikkat çekerek, Türk Kızılay olarak kurban vekaletinde her adımı kayıt altına aldıklarını ve şeffaf bir sistemle çalıştıklarını ifade etti. Ayrıca, Gazze ve Filistin’de yaşanan insani krize destek olmak amacıyla bu bölgelere yönlendirdikleri kurban organizasyonlarının önemini vurguladı.

“22 ülkede vekaletle kurban kesiyoruz. Kurbanlıklar, İslami usullere uygun olarak veteriner hekim kontrolünde kesiliyor ve kesim esnasında vekalet sahiplerinin adı okunarak işlemler gerçekleştiriliyor.”

2023 ve 2024 Hedefleri

2023 için yaklaşık 106 bin, 2024 için ise 146 bin kurban vekaleti aldıklarını belirten Sarılar, bu vekaletlerle 2023'te 2 milyon 600 bin, 2024'te ise 4 milyon 640 bin ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti. Türk Kızılay’a bağış yapma çağrısında bulunan Sarılar, bu yıl daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Türk Kızılay, "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla başlattığı kampanya kapsamında ihtiyaç sahiplerine yıl boyunca kurban eti ulaştıracak. Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Sarılar, Ulucanlar Dr. Cevat Naki Akkerman Aşevi'nde, ihtiyaç sahipleri için yemek pişirilmesi sürecine katıldı. Sarılar, burada açıklamalarda bulundu.

Türk Kızılay, "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla başlattığı kampanya kapsamında ihtiyaç sahiplerine yıl boyunca kurban eti ulaştıracak. Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Sarılar, Ulucanlar Dr. Cevat Naki Akkerman Aşevi'nde, ihtiyaç sahipleri için yemek pişirilmesi sürecine katıldı. Sarılar, burada açıklamalarda bulundu.