Türk Kızılayı Cizre Şubesi Ankara'dan İki Ödülle Döndü

Cizre Kızılay Şubesi, 2024 Genel Kurulunda bağış toplamada Türkiye ikinciliği ve gönüllü kazanımında Türkiye üçüncülüğü elde etti.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 11:46
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 11:46
2024 Genel Kurulunda bağış ve gönüllü çalışmasında üst düzey başarı

Türk Kızılay Genel Merkezi tarafından Ankara’da düzenlenen 2024 Genel Kurulunda, Şırnak’ın Cizre İlçe Kızılay Şubesi yıl boyunca yürüttüğü insanlık hizmeti ve yardım faaliyetlerindeki performansıyla öne çıktı ve iki farklı kategoride Türkiye derecesi elde ederek çifte ödül aldı.

Cizre Kızılay Şube Yönetim Kurulu Başkanı Salih Sevinç, törende sahneye çıkarak şubenin bağış toplama ve gönüllü kazanımı alanlarındaki üstün başarısını tescilleyen ödülleri teslim aldı. Şube, yürüttüğü başarılı bağış toplama kampanyaları sayesinde ihtiyaç sahiplerine sağlanan destekte Türkiye genelinde ikinci sırada yer aldı.

Ayrıca Kızılay’ın insani yardım ağına kattığı yeni gönüllü sayısında gösterdiği dinamik çalışma ile Türkiye üçüncülüğünü kazandı.

Ödülleri teslim alan Salih Sevinç, elde edilen bu başarıların "tüm Cizre halkının ve fedakar gönüllülerin ortak eseri" olduğunu belirtti ve Kızılay'ın merhamet elini daha çok insana ulaştırmak için çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini vurguladı.

