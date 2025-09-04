Türk Lirasıyla Dış Ticaret 8 Ayda Rekor: 944,6 Milyar TL Hacim

Türk Lirasıyla Dış Ticarette 8 Aylık Rekor: 944 milyar 645 milyon lira

MERT DAVUT - Anadolu Ajansı muhabirinin, Ticaret Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, Türk lirasıyla dış ticaret yılın ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla %33,5 artarak 944 milyar 645 milyon lira ile rekor seviyeye ulaştı.

Genel görünüm

Ocak-ağustos döneminde ihracat 216 milyar 127 milyon lira, ithalat 728 milyar 518 milyon lira olarak kaydedildi. Böylece dış ticaret hacmi, 2024'ün aynı dönemindeki 707 milyar 489 milyon liradan 944 milyar 645 milyon liraya yükseldi.

AA muhabirinin aktardığına göre Türk lirasıyla ihracat, ocakta yıllık bazda yüzde 20,4 artışla 26 milyar 302 milyon liraye, ithalat ise yüzde 47,2 artışla 70 milyar 319 milyon lira düzeyine çıktı. Ocak ayında Türk lirasıyla dış ticaret hacmi 96 milyar 621 milyon lira oldu.

Ay ay performans

Şubat ayında ihracat yüzde 12,4 artışla 28 milyar 291 milyon lira, ithalat yüzde 19,2 yükselişle 84 milyar 19 milyon lira oldu; dış ticaret hacmi 112 milyar 310 milyon lira'yı aştı.

Martta ihracat yıllık bazda yüzde 17,2 artışla 30 milyar 871 milyon lira, ithalat ise yüzde 45,7 artışla 95 milyar 769 milyon lira olarak gerçekleşti; mart ayında dış ticaret hacmi 126 milyar 640 milyon lira oldu.

Nisanda ihracat yüzde 9,1 artışla 24 milyar 312 milyon lira, ithalat yüzde 53,5 yükselişle 97 milyar 193 milyon lira olarak kaydedildi; dış ticaret hacmi 121 milyar 505 milyon lira oldu.

Mayısta ihracat yüzde 3,4 artışla 28 milyar 732 milyon lira, ithalat yüzde 35,5 artarak 90 milyar 23 milyon lira seviyesine çıktı; mayıs ayında Türk lirasıyla dış ticaret 118 milyar 756 milyon lira olarak gerçekleşti.

Haziran ayında ihracat yüzde 11,5 artışla 23 milyar 757 milyon lira, ithalat yüzde 61,6 artışla 98 milyar 537 milyon lira oldu; haziranda dış ticaret hacmi 122 milyar 294 milyon lira olarak kaydedildi.

Temmuzda ihracat yıllık bazda yüzde 8,7 artışla 28 milyar 352 milyon lira, ithalat ise yüzde 51,4 yükselişle 104 milyar 340 milyon lira seviyesine ulaştı; temmuzda dış ticaret hacmi 132 milyar 693 milyon lira oldu.

Ağustosta Türk lirasıyla ihracat 25 milyar 508 milyon lira olarak gerçekleşirken, yıllık artış yüzde 0,4 olarak hesaplandı. İthalat aynı dönemde yüzde 30,6 artışla 88 milyar 319 milyon lira oldu; ağustos ayı dış ticaret hacmi 113 milyar 827 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

İhracatın coğrafyası ve firma sayısı

Bu dönemde Türk lirasıyla ihracat, geçen yılın ocak-ağustos dönemine göre yüzde 10,2 artışla 196 milyar 203 milyon liradan 216 milyar 127 milyon liraya yükseldi. İthalat ise yüzde 42,5 artışla 511 milyar 286 milyon liraden 728 milyar 518 milyon liraya ulaştı.

Ağustosta 168 ülkeye Türk lirasıyla ihracat yapılırken, 31 bin 864 firma dış satımında Türk lirasını kullandı.

Özet tablo

Ocak-ağustos 2024: İhracat 196.203, İthalat 511.286, Hacim 707.489 (milyon lira)

Ocak-ağustos 2025: İhracat 216.127, İthalat 728.518, Hacim 944.645 (milyon lira)