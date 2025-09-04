Türk Metal'den MESS Grup TİS Talebi: İlk 6 Ay İçin %38,97 Zam

Türk Metal Sendikası, MESS Grup TİS Taleplerini Açıkladı

Türk Metal Sendikası, MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi için hazırladığı talepleri kamuoyuna duyurdu. Sendika Genel Başkanı Uysal Altundağ, Ankara'da düzenlenen Genişletilmiş Temsilciler Meclisi'nde sözleşme süreci ve taleplerin dayanaklarını anlattı.

Süreç, Katılım ve Bilimsellik Vurgusu

Altundağ, sözleşmenin 1 Eylül 2025 tarihinde başlayıp 2025-2027 döneminde geçerli olacağını belirtti. Talepleri hazırlama sürecine haziran ayında başladıklarını söyleyen Altundağ, hazırlık aşamasını şöyle aktardı:

"Haziran ayında Genişletilmiş Temsilciler Meclisimizi topladık. Ardından, başkanlar kurulumuzu gerçekleştirdik. 2 günde çok kıymetli görüş alışverişleri yaptık. Yol haritamızı belirledik, düğmeye bastık. Temmuz ayının başında genel başkan yardımcılarımız bölgelere gittiler. Şubelerimizde, ayrı ayrı temsilci kurullarını topladılar. Taslağa ilişkin temsilcilerimizden ilk görüşleri aldılar. Ardından MESS'e bağlı 196 iş yerinde çalışan 140 bin üyemizin tamamıyla anketler yaptık. Bununla da yetinmedik. Çalışmalarımızın sağlamasını yapmak için konusunda uzman bağımsız bir araştırma şirketinden yardım aldık. 10 bin üyemizin katılmasıyla bu çalışmayı da sonuçlandırdık. Sonrasında iş yeri temsilcilerimizin en son düşünce ve taleplerini aldık. Ağustos ayında Başkanlar Kurulumuzu topladık. Burada tüm şube başkanlarımız tek tek düşüncelerini söyledi. Bakın bu anlattığım süreçleri bu denli işleten, bırakın ülkemizi dünyada başka bir sendika yoktur. Bunun için yürüttüğümüz bu süreç aynı zamanda sendikal demokrasinin de benzersiz örneğidir."

Taleplerin Mali İçeriği

Altundağ, mali taleplerin yüzdelik zam, seyyanen zam ve sosyal yardımlara artış şeklinde olduğunu belirtti ve talepleri şu şekilde sıraladı:

- Saatlik ücretlere %20 zam (1 Eylül 2025 itibarıyla).

- Bu zammın ardından tüm üyelerin saat ücretlerine ilk altı ay için seyyanen 35 lira ek zam. Böylece ilk altı ay için ortalama %35,2 zam talep ediliyor.

- Sözleşmenin ikinci altı ayı için saat ücretlerine altı aylık enflasyon oranında zam.

- Üçüncü altı ay için saat ücretlerine gerçekleşecek altı aylık enflasyon artı 3 puan iyileştirme ile zam.

- Dördüncü ve son altı ay için ise tekrar enflasyon oranında zam talep ediliyor.

Sosyal Yardımlar ve Sağlık Sigortası Talebi

Altundağ, sosyal yardımlarda önemli artışlar istediklerini vurguladı:

- Ramazan Bayramı yardımı, eğitim yardımı, yakacak yardımı gibi sosyal yardımlar için yıllık %65 zam talep ediliyor.

- Kurban Bayramı yardımı için yıllık %80 artış talep ediliyor.

- Tüm bu sosyal yardımların ikinci yıllarında, gerçekleşen yıllık enflasyona artı 5 puan iyileştirme ile zam yapılması isteniyor.

Altundağ, bu sosyal yardımların birinci altı ayda talep ettikleri toplam zam oranının %38,97 olduğunu belirtti. Ayrıca, tamamlayıcı sağlık sigortası uygulamasının üyelerimizin eşleri için de geçerli olmasını talep ettiklerini paylaştı.

Değerlendirme

Taleplerin titiz çalışmalar sonucu hazırlandığını söyleyen Altundağ, taslağın realist bir zeminde oluşturulduğunu vurguladı:

"Aylardır bütün zamanımızı bu taslak için harcadık. En ince ayrıntısına kadar üzerinde çalıştık. Her türlü olasılığı göz önünde bulunduran, her şeyi dikkate alan, ayakları yere basan bir taslak hazırladık. Önemli olan istemek değil. Önemli olan alabileceğimizin en iyisini alabilmektir. Her dönem olduğu gibi vereceğimiz mücadeleyle yine en iyi sözleşmeyi biz yapacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."

Türk Metal Sendikası yetkilileri, taleplerin MESS ile yürütülecek müzakerelerde masaya konacağını ve sürecin takipçisi olacaklarını bildirdi.

