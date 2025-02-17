Türk Mobilya İhracatçıları, Irak'ta Birinci Olmayı Hedefliyor

Türk mobilya ihracatçıları, Irak'ta birinci olma hedefiyle Bağdat'ta yeni işbirlikleri geliştirme toplantısı düzenledi.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 02:54
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 02:54
Türk Mobilya İhracatçıları, Irak'ta Birinci Olmayı Hedefliyor

İran ile Mobilya İhracatında Yeni Ufuklar

Türkiye ve Irak’tan mobilya firmalarının temsilcileri, Irak'ın başkenti Bağdat’ta düzenlenen Mobilya Sektöründe Yeni Ufuklar Buluşmasında bir araya gelerek yeni işbirliği fırsatlarını değerlendirdi.

İkinci Sıradan Birinciliğe

Ege Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Fuat Gürle, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Irak'a mobilya ihracatında ikinci sırada yer aldığını belirterek birinciliği hedeflediklerini ifade etti.

Global Hedefler

Gürle, Türkiye’nin dünyanın 17. büyük ekonomisi olduğunu vurgulayarak, ihracatta ilk on ülke ve mobilya sektöründe de ilk beş ekonomi arasına girmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Iraklı Uzmanlardan Destek

Iraklı mobilya sektörü danışmanı Cafer el-Hamdani, mobilya sektörünün önemine değinerek, bu alanda birçok şirketin faaliyet gösterdiğini belirtti. Hammadi, Irak’ta yaklaşık 120 firmanın Türkiye’den mobilya ithal ettiğini kaydetti ve bu tür toplantıların önemli fırsatlar sunduğunu vurguladı.

2024 Hedefleri ve Ticaret Hacmi

Ticaret Bakanlığı Bağdat Müşaviri Abdullah Fatih Çelenk, 2024 yılında Türkiye'nin Irak’a toplam ticaret hacminin 13 milyar doları aşacağını ve ikili ticaret hacminin 17,5 milyar doları geçtiğini ifade etti. Çelenk, bakanlık olarak ikili ticaretin hacmini istikrarlı bir şekilde geliştirme hedefinde olduklarını aktardı.

Türk mobilya sektörünün 2024 yılı itibarıyla 4,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğine dikkat çeken Çelenk, Irak'ın bu alanda önemli bir pazar olduğunu vurguladı.

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