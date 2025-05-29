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Türk Mutfağı'nın Klasik Tatları Fildişi Sahili'nde Tanıtıldı

Türk mutfağı, Fildişi Sahili'nin başkenti Abidjan'da düzenlenen etkinlikle dünya ile buluştu.

Yayın Tarihi: 29.05.2025 00:41
Güncelleme Tarihi: 29.05.2025 00:41
Türk Mutfağı'nın Klasik Tatları Fildişi Sahili'nde Tanıtıldı

Türk Mutfağı Abidjan'da Tanıtıldı

Türk mutfağının kültürel ve geleneksel zenginlikleri, Fildişi Sahili'nin ekonomik başkenti Abidjan'da düzenlenen özel bir resepsiyon ile tanıtıldı.

Türkiye'nin Abidjan Büyükelçiliği tarafından, Türk Mutfağı Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinliğe; Fildişi Sahili Senato Başkanı Kandia Camara, İletişim Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Amadou Coulibaly, Ulusal Uzlaşı, Dayanışma ve Yoksullukla Mücadele Bakanı Myss Belmonde Dogo ve diğer bakanlık yetkilileri ile çok sayıda yabancı büyükelçi katıldı.

Büyükelçi Barım'dan Açıklamalar

Resepsiyona ev sahipliği yapan Türkiye'nin Abidjan Büyükelçisi Deniz Erdoğan Barım, etkinlikte yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde ve Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle her yıl düzenlenen Türk Mutfağı Haftası'nın bu yılki temasının "Türk mutfağı klasikleri" olduğunu belirtti.

Barım, Türk mutfağının sağlıklı, geleneksel, sürdürülebilir ve sıfır atık ilkelerine dayandığını vurgulayarak, bu mutfağın aynı zamanda Türk kültürünün misafirperverliğini yansıttığını ifade etti.

Geleneksel İkramlar ve Etkinlikler

Etkinlikte, sarma, sigara böreği, cacık, tandır, çoban kavurma ve geleneksel Türk tatlıları gibi lezzetler davetlilere sunuldu. Ayrıca, Emine Erdoğan'ın öncülüğünde hazırlanan "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabı tanıtıldı ve Türkiye'nin tarihi ile doğal güzelliklerini yansıtan bir fotoğraf sergisi katılımcıların ilgisine sunuldu.

Türk mutfağının kültürel ve geleneksel zenginlikleri, Fildişi Sahili'nin ekonomik başkenti...

Türk mutfağının kültürel ve geleneksel zenginlikleri, Fildişi Sahili'nin ekonomik başkenti Abidjan'da düzenlenen resepsiyonla tanıtıldı. Etkinlikte, davetlilere sarma, sigara böreği, cacık, tandır, çoban kavurma ve geleneksel Türk tatlıları ikram edildi.

Türk mutfağının kültürel ve geleneksel zenginlikleri, Fildişi Sahili'nin ekonomik başkenti...

Türk mutfağının kültürel ve geleneksel zenginlikleri, Fildişi Sahili'nin ekonomik başkenti Abidjan'da düzenlenen resepsiyonla tanıtıldı. Etkinlikte, davetlilere sarma, sigara böreği, cacık, tandır, çoban kavurma ve geleneksel Türk tatlıları ikram edildi.

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