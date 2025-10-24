Türk Müziği Müzesi Resmi Açılışı — Bilal Erdoğan: Çocuklar enstrümanlarımızı tanımıyor

Türk Müziği Müzesi resmi açıldı

Türk müziğinin zengin mirasını yaşatmak, tanıtmak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla kurulan Türk Müziği Müzesinin resmi açılış töreni Palet Türk Müziği İlkokulu'nda gerçekleştirildi.

Törene Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, Türkiye Yazma Eserler Kurumu (TÜYEK) Başkanı Coşkun Yılmaz ile sanatseverler ve öğrenciler katıldı.

Açılış ve ödül töreni

Kurdele kesimiyle kapılarını açan müzede ardından Türk Müziği Çocuk Enstrümanları Yapım Yarışması Ödül Töreni düzenlendi. Program, ödül töreninin ardından aile fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

Bilal Erdoğan'ın konuşması

Palet Türk Müziği İlkokulu kurulduğunda genç yeteneklerin en erken dönemde Türk müziğiyle tanışmasını hedeflediklerini belirten Bilal Erdoğan, Türkiye'de 5-6 yaşında bir çocuğun müzik yeteneği olduğu anlaşıldığında, yüzde 95'in üzerinde ihtimalle o çocuğun kendini Batı müziğinde bulacağını dile getirdi ve Biz istisnai durumlarda ancak çok yetenekli çocukları erken yaşlarda Türk müziğiyle tanıştırabiliyoruz. ifadesini kullandı.

Erdoğan, Kartal İmam Hatip Lisesi'nde okuduğu dönemde okulda açılan müzik kursunda enstrüman seçiminde ilk üç sırada gitar, keman, piyano gibi aletlerin yer aldığını, gençlerin Türk müziğine özgü aletleri bilmediğini aktardı. Bunun kendisinde bıraktığı izlenimi ve amaçlarını şu sözlerle paylaştı: Sadece Türk müziğini daha iyi tanımak değil, aynı zamanda bunun hizmet edilmesi gereken bir kültürümüz, kimliğimiz olduğunu, yaşatmak için yapılması gereken bir iş olduğunu anlamak kısmet oldu. Hala bugün bizim çocuklarımız, gençlerimiz bizim enstrümanlarımızın adını dahi bilmiyorlar, sesini duymamışlar. Binlerce yıla uzanan derin bir müzik kültürümüz olduğundan bihaberler. Bu boşluğu doldurmak, bu eksikliği gidermek için çalışmak zorundayız. İşte müzik ilkokulumuzun kurulma sebebi bu, 6 yaşında yetenekli çocukları Türk müziğine doğurmak. Böylelikle iyi icracılar sayesinde Türk müziğimizde verilen eserlerin seviyesini arttıralım ki toplumda daha çok karşılık bulsun.

Öğrenciler gelsin, bu müzeyi gezsin, tarihini öğrensin

Türk Müziği Müzesi hakkında öğrencileri davet eden Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: Öğrenciler gelsin, bu müzeyi gezsin, tarihini öğrensin, enstrümanları görsün, isimlerini ve seslerini duysun. Dolayısıyla bizim yaptığımız Türk Müziği Beste Yarışması, Çocuk Çalgıları Yapım Yarışması gibi yarışmalarda aslında bu alanlarda emek veren, az sayıda ama hayatını buna adamış güzel insanları teşvik etmek, onların eser verme iştiyakını artırmak ve tabii ki bu eserleri okullarımızda, öğrencilerimizle, gençlerimizle buluşturmak istiyoruz. Konserlerimiz devam ediyor. Bu müzeyi özellikle ortaokul öğrencilerine gezdirmek için Milli Eğitim'le, Kaymakam Bey'le görüştük. Ücretsiz olarak öğrencileri burada ağırlıyoruz. Yeter ki gelsinler, Benim de müziğim kadimmiş, eskiymiş, güçlüymüş desinler.

Erdoğan, Batı operasında Osmanlı'dan hikayelerin yer aldığına dair yürütülen çalışmalara da değinerek şu değerlendirmeyi yaptı: Yani aslında Batı, Rönesans'tan sonra birçok konuda bizi taklit ederek belli bir noktaya geldi. Modada da bizden esinlendiler, hayattan keyif almayı da bizden öğrendiler, temizlenmeyi de bizden öğrendiler, müzikte de bizden birçok şey esinlendiler. Ama bizim Batı müziğine hayranlık derecesinde ilgi gösteren çocuumuz bilse ki bunun bir de Türk müziği var, o da çok sanatlı, yüksek sanat bir müzik. Batı müziğiyle bir sorunumuz yok ama istiyoruz ki çocuklarımız başka kültürlerle sağlıklı iletişimi, kendi kültürlerinde güçlü ve köklü olurlarsa sağlayabilir.

Müze ziyareti ve ödül töreniyle devam eden program, törene katılanlarla çekilen aile fotoğrafı ile noktalandı.

