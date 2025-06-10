Türk Öğrenciler, ABD'deki ISEF Yarışmasında Ödüller Kazandı

Türk Öğrenciler, ISEF Yarışmasında Tarih Yazdı

24 Türk öğrencinin katıldığı Uluslararası Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışması, 75. yılında Columbus, ABD'de gerçekleştirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Türk öğrencilerin başarılarını duyurdu.

Büyük Ödüller ve Özel Ödüller

Bakan Kacır, 2 projemizin ISEF büyük ödülünü kazandığını, 3 projenin ise özel ödüle layık görüldüğünü belirtti. Bu uluslararası yarışma, lise düzeyinde dünyanın en prestijli bilim etkinliklerinden biri olarak kabul ediliyor.

Öğrencilerimizi ve Destekleyenleri Tebrik Etti

Kacır, Türk öğrencilerin elde ettiği bu önemli başarılar dolayısıyla öğrencileri, danışman öğretmenleri ve ailelerini kutlayarak, “2025 yılı Uluslararası Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışması'nda, ülkemizi gururlandırmaya devam edeceğiz” dedi.

Bu başarı, Türk bilim insanlarının ve gençlerinin potansiyelini bir kez daha gözler önüne sererken, gelecekteki bilim projeleri için ilham verici bir örnek oluşturdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uluslararası Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışması'nda Türk öğrencilerin 2 projesinin ISEF büyük ödülünü, 3'ünün de özel ödülü kazandığını bildirdi.