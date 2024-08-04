Türk Öğrenciler Uluslararası Olimpiyatlardan Madalya İle Döndü

Türk Öğrencilerin Başarısı

Türkiye, uluslararası kimya ve fizik olimpiyatlarından madalyalarla dönmeyi başardı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, öğrencileri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Uluslararası Kimya Olimpiyatı

56. Uluslararası Kimya Olimpiyatı, Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde, 21-30 Temmuz tarihleri arasında düzenlendi. Etkinliğe 89 ülkeden 333 öğrenci katıldı. Türkiye, bu olimpiyatta 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Uluslararası Fizik Olimpiyatı

54. Uluslararası Fizik Olimpiyatı ise 21-28 Temmuz tarihlerinde İran'ın İsfahan şehrinde gerçekleştirildi. 46 ülkeden 197 öğrencinin katıldığı bu organizasyonda Türk öğrenciler, 2 gümüş, 2 bronz madalya yanı sıra 1 mansiyon derecesi elde etti.

Bakan Kacır'dan Tebrik Mesajı

Bakan Kacır, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, başarılı öğrencileri tebrik etti ve Türkiye’yi uluslararası platformda temsil eden gençlerin gurur kaynağı olduğunu vurguladı. Gümüş madalya kazanan Arda Ünver, Kutay Kulbak, bronz madalya kazanan Alp Terliksiz, Halil İbrahim Yenitürk ile mansiyon alan Belinay Su Kılınç'ı, kimya olimpiyatında gümüş madalya kazanan Macit Arda Aydın, Kadir Kaan Erbaş ve bronz madalya kazanan Kemal Özkırşehirli, Mehmet Can Sankır'ı tebrik etti.

Kacır, TÜBİTAK bünyesinde verilen Bilim Olimpiyatları Programı kapsamında başarılı olan tüm öğrencilerin ailelerine, öğretmenlerine ve akademisyenlere teşekkür etti ve gençlerin desteklenmeye devam edileceğinin altını çizdi.

Türk öğrenciler, Suudi Arabistan ve İran'da gerçekleştirilen uluslararası kimya ve fizik olimpiyatlarında madalyalar kazandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde düzenlenen 56. Uluslararası Kimya Olimpiyatı'nda madalya kazanan öğrencileri tebrik etti.

Türk öğrenciler, Suudi Arabistan ve İran'da gerçekleştirilen uluslararası kimya ve fizik olimpiyatlarında madalyalar kazandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde düzenlenen 56. Uluslararası Kimya Olimpiyatı'nda madalya kazanan öğrencileri tebrik etti.