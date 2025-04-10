Türk Polis Teşkilatı 180. Yaşını Coşkuyla Kutladı

Türkiye'nin Dört Bir Yanında Nöbet

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla anlamlı törenler düzenlendi. Adana'da Atatürk Parkı’nda gerçekleştirilen törende, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

Gurur ve Coşku Dolu Konuşma

Törende yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından konuşan Arıkan, 180 yıllık geçmişe sahip Türk Polis Teşkilatı'nın önemli bir misyon üstlendiğini belirtti. 1845 yılında kurulan teşkilatın günümüzde modern ve eğitimli bir yapı kazandığını vurgulayan Arıkan, "Ülkenin dört bir yanında görev yapan polisimiz bu teşkilatın onurlu bayrağını taşımakta ve halkımızın güvenliği için gece gündüz demeden çalışmaktadır," dedi.

Halkla İş Birliği

Arıkan, teşkilatın sadece kanunları uygulamakla kalmayıp, halkla güçlü bir bağ kurarak sosyal huzurun teminatı olduğunu ifade etti. "Her bir polisimiz gücünü yalnızca yasalardan değil, aynı zamanda halkımızın güven ve sevgisinden almaktadır," diye ekledi.

Özel Anlar ve Törenlerin Devamı

Konuşmanın ardından özel gereksinimli çocuklar, İl Emniyet Müdürü ve polisler için çiçek sundu. Daha sonra çeşitli polis araçlarının yer aldığı kortej, Atatürk Caddesi'nden geçti. Bu geçişe atlı polis ekibi de katıldı.

Mersin ve Diğer İllerde Törenler

Mersin'deki Cumhuriyet Alanı’nda da benzer bir tören düzenlendi. İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ile Şehit Altuğ Verdi Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Erdal Cılasın, Atatürk Anıtı’na çelenk sunarak töreni başlattı. Öğrencilerin şiir okuduğu programda, sanat yarışmalarında dereceye girenlere ödüller verildi.

Hatay ve Osmaniye'deki Etkinlikler

Hatay'ın Antakya ilçesinde yapılan törende, İl Emniyet Müdürü Kadir Gökçe, anıta çelenk sundu. Programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kabirlere karanfil bırakıldı ve dualar edildi. Osmaniye’deki etkinlikte ise İl Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva, aynı şekilde Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı.

Türk Polis Teşkilatı'nın 180. yıl dönümü kutlamaları, bu anlamlı etkinliklerle dolu bir havada gerçekleştirildi ve polislerin halk ile olan bağını bir kez daha gözler önüne serdi.

Adana'da Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Adana'da Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.