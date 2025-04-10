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Türk Polis Teşkilatı 180. Yılını Antalya, Muğla ve Isparta'da Coşkuyla Kutladı

Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü, Antalya, Muğla ve Isparta'da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Yayın Tarihi: 10.04.2025 16:25
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 16:25
Türk Polis Teşkilatı 180. Yılını Antalya, Muğla ve Isparta'da Coşkuyla Kutladı

Türk Polis Teşkilatı 180. Yıl Dönümü Törenleri

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü ve Polis Haftası kutlamaları, Antalya, Muğla ve Isparta'da gerçekleştirilen törenlerle coşkuyla kutlandı.

Antalya'daki Kutlamalar

Antalya'da, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Ardından, Uncalı Mezarlığı'ndaki şehitlikte mevlit okutuldu. Törene, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan ile çok sayıda emniyet mensubu ve gaziler katıldı.

Daha sonra, İl Emniyet Müdürü Arslan ve beraberindeki heyet, Vali Hulusi Şahin'i ziyaret etti. Vali Şahin, burada yaptığı konuşmada, polisliğin önemli sorumluluklarla dolu bir meslek olduğunu vurguladı. Ayrıca, "Kolluk güçlerinin, kanun ve nizamlardan ayrılmadan, şefkat duygusunu da kaybetmeden hareket etmesi gerekmektedir." dedi.

Vali Şahin, konuşmasının ardından telsizle emniyet personeline seslenerek, milletin huzuru ve güvenliği için fedakarca görev yapan tüm personelin 10 Nisan Polis Günü'nü kutladı.

Muğla'da Kutlamalar

Muğla'nın Menteşe ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende de Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Buradaki etkinliğe, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük ve birçok emniyet mensubu katıldı. Kutlama programı kapsamında, İl Emniyet Müdürü Canbolat ve heyeti, Vali İdris Akbıyık'ı ziyaret etti. Ardından, ekipler, polis araçlarıyla şehir turu attı.

Isparta'daki Etkinlikler

Isparta'da, İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici ve ekibi, Vali Abdullah Erin'i ziyaret etti. Şehirdeki Karaağaç ve Akyol şehitliklerini de ziyaret eden Bildirici, kabirlere karanfil bıraktı. Programın bir parçası olarak, Sultan Alparslan Camisi'nde mevlit okutuldu.

Tüm bu etkinlikler, Türk Polis Teşkilatı'nın devletin güvenliği için üstlendiği kritik rolü bir kez daha gözler önüne sererken, polislerin özverili çalışmaları için toplumdan gelen destekle önemli bir dayanışma sergilendi.

Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Isparta Valisi Abdullah Erin (sağda)...

Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Isparta Valisi Abdullah Erin (sağda) şehitliği ziyaret etti. Vali Erin, şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Isparta Valisi Abdullah Erin (sağda)...

Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Isparta Valisi Abdullah Erin (sağda) şehitliği ziyaret etti. Vali Erin, şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

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