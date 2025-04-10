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Türk Polis Teşkilatı 180. Yılını Taksim'de Kutladı

Türk Polis Teşkilatı’nın 180. kuruluş yıl dönümü, Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda düzenlenen törenle kutlandı.

Yayın Tarihi: 10.04.2025 13:09
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 13:09
Türk Polis Teşkilatı 180. Yılını Taksim'de Kutladı

Türk Polis Teşkilatı 180. Yılında Taksim'de Anıldı

Türk Polis Teşkilatı’nın 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda anlamlı bir tören gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve diğer polis müdürleri, sabah saatlerinde Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bırakarak polis teşkilatının geçmişini onurlandırdılar.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı okundu. Mesajında Erdoğan, "Polis teşkilatımızın 180. kuruluş yıl dönümünü canıgönülden tebrik ediyorum. Ülkemizin emniyeti, milletimizin geleceği için tereddüt etmeden canlarını feda eden tüm şehit polislerimizi, askerlerimizi, jandarmalarımızı, güvenlik korucularımızı rahmetle yad ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Erdoğan, mesajında aynı zamanda gazilere hayırlı bir ömür dileyerek, "Askerimiz, jandarmamız, güvenlik korucularımız, bekçilerimiz ve istihbarat mensuplarımızla birlikte çetelere, şehir eşkıyalarına, teröristlere, zehir tacirlerine, kaçakçılara, kısacası suçluların hiçbirine göz açtırmıyorsunuz" dedi. Polis Teşkilatımızın fedakar çalışmalarının altını çizen Cumhurbaşkanı, tüm polislere görevlerinde üstün başarılar diledi.

Tören, İl Emniyet Müdürü Yıldız’ın, polislerin oluşturduğu sergiyi gezmesiyle devam etti. Yıldız, polis üniformalı çocuklarla da keyifli anlar yaşadı ve fotoğraf çektirdi.

Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla İstanbul Emniyet...

Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve polis müdürlerinin katılımıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi.

Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla İstanbul Emniyet...

Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve polis müdürlerinin katılımıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi.

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