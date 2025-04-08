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Türk Polis Teşkilatı'nın 180. Yılı Galata Kulesi'nde Kutlandı

Türk Polis Teşkilatı'nın 180. yıl dönümü etkinliği Galata Kulesi'nde yapıldı, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Yayın Tarihi: 08.04.2025 22:59
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 22:59
Türk Polis Teşkilatı'nın 180. Yılı Galata Kulesi'nde Kutlandı

Türk Polis Teşkilatı'nın Önemli Yılı Kutlandı

Türk Polis Teşkilatı, 180. kuruluş yıl dönümünü Galata Kulesi'nde gerçekleştirilen bir etkinlikle kutladı. Bu anlamlı etkinlik, Polis Haftası dolayısıyla özel olarak düzenlendi.

Etkinlikte Dikkat Çeken Anlar

Beyoğlu'nda yapılan etkinliğe İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve çok sayıda polis memuru katılırken, vatandaşlar da etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.

Etkinlik sırasında, Türk Polis Teşkilatı'nın çeşitli faaliyetlerinin sergilendiği özel bir video Galata Kulesi'ne yansıtıldı. Videoda, yunus timleri, atlı polisler ve özel harekat ekipleri gibi emniyet teşkilatı bünyesindeki personelin görevlerine yönelik görüntülere yer verildi.

Çocuklara Hediyeler Dağıtıldı

Selami Yıldız, etkinliğe olan katılımlarından ötürü vatandaşlara teşekkür etti ve etkinlik kapsamında çocuklara hediyeler dağıttı. Bu özel anlar, gençlerin polis teşkilatına karşı duyduğu saygıyı pekiştirdi.

Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Galata Kulesi'nde...

Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Galata Kulesi'nde etkinlik düzenlendi.

Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Galata Kulesi'nde...

Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Galata Kulesi'nde etkinlik düzenlendi.

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