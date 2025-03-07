Türk Ressam Ardan Özmenoğlu, Sofya'da 'İlklerin İzinde' Sergisi Açtı

Ardan Özmenoğlu, Sofya'da açtığı sergiyle Türk kadın sanatçılarını onurlandırdı.

Yayın Tarihi: 07.03.2025 23:56
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 23:56
Türk Ressam Ardan Özmenoğlu, Sofya'da 'İlklerin İzinde' Sergisi Açtı

Türk Ressam Ardan Özmenoğlu, Sofya'da 'İlklerin İzinde' Sergisi Açtı

Bulgaristan'ın başkenti Sofya, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Türk sanatçı Ardan Özmenoğlu'nun 'İlklerin İzinde' adlı resim sergisine ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği tarafından düzenlenen bu özel etkinlik, sanatseverlerin büyük ilgisini topladı.

Özmenoğlu, Türk Kadınını Tanıtıyor

Açılış törenine katılan Bulgaristan Parlamento Başkanı Natatiya Kiselova, Özmenoğlu'nun sanatının Türk kadınını en güzel yönleriyle dünyaya tanıma konusundaki becerisini vurguladı. Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık da serginin anlamına değinerek, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türkiye'yi kadın hakları konusunda öncü bir ülke haline getirdiğini belirtti.

Sanatçıdan Anma ve Saygı Duruşu

Ressam Ardan Özmenoğlu, sergisinin özellikle Osmanlı'nın son dönemleri ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında mücadele veren kadın sanatçıları anmak için düzenlendiğini ifade etti. Özmenoğlu, bu serginin, geçmişten günümüze gelen kadın sanatçılara bir saygı duruşu niteliği taşıdığını da ekledi.

Sergi Ziyarete Açık

Özmenoğlu'nun eserlerinin sergilendiği bu etkinlik, 14 Mart'a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık kalacak. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında bu tür etkinliklerin önemine dikkat çeken Özmenoğlu, kadın sanatçıların değerine bir kez daha vurgu yaptı.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Türk ressam Ardan...

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Türk ressam Ardan Özmenoğlu'nun (sağda) "İlklerin İzinde" başlıklı resim sergisi açıldı. Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliğinin ev sahipliğiyle düzenlenen serginin açılışına katılan Bulgaristan Parlamento Başkanı Natatiya Kiselova (solda), Özmenoğlu'nun kendi sanat diliyle Türk kadınını en güzel yönleriyle dünyaya tanıttığını söyledi.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Türk ressam Ardan...

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Türk ressam Ardan Özmenoğlu'nun (sağda) "İlklerin İzinde" başlıklı resim sergisi açıldı. Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliğinin ev sahipliğiyle düzenlenen serginin açılışına katılan Bulgaristan Parlamento Başkanı Natatiya Kiselova (solda), Özmenoğlu'nun kendi sanat diliyle Türk kadınını en güzel yönleriyle dünyaya tanıttığını söyledi.

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