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Türk Savaş Gemileri Cumhuriyet Bayramı'nda KKTC'de Ziyarette

Türk savaş gemileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda KKTC limanlarını ziyaret edecek.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 12:29
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 12:29
Türk Savaş Gemileri Cumhuriyet Bayramı'nda KKTC'de Ziyarette

Türk Savaş Gemileri KKTC Limanlarına Ziyaret Ediyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında, Türk savaş gemilerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) limanlarında ziyaret edileceği duyuruldu.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) tarafından yapılan resmi açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti’nin 101. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait TCG İmbat (P-335) ve TCG Preveze Denizaltısı (S-353) yarın Gazimağusa ve Girne limanlarına demirleyeceği belirtildi.

Ziyaret Saatleri

TCG İmbat (P-335) Hücumbotu Gazimağusa Limanı’nda, TCG Preveze Denizaltısı (S-353) ise Girne Limanı’nda yarın yerel saatle 10.00-12.00 ve 14.00-17.00 arasında ziyaretçilere açık olacak.

Bu özel etkinlik, hem Türkiye ile KKTC arasındaki bağları güçlendirmek hem de Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu paylaşmak amacıyla gerçekleştiriliyor.

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