Türk Savunma KOBİ'leri Suudi Arabistan'da Teknoloji İhracatına İmza Atıyor

Türk savunma sanayisi bünyesinde yer alan KOBİ'ler, geliştirdikleri yeteneklerle Suudi Arabistan'daki projelerde kritik rol oynamak üzere önemli adımlar atıyor. Barko Elektronik, T-Kalıp ve MZD gibi güvenilir alt yükleniciler, Abu Dabi'de gerçekleşen IDEX 2025 Uluslararası Savunma Fuarı’nda Khidmat Ray Manufacturing Company (KRMC) ve Al Esnad ile mutabakat anlaşmaları imzaladı.

Bu anlaşmaların imza törenine Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de katılarak destek verdi. Barko Elektronik, askeri kara taşıtları ve hava platformları için AR-GE ve üretim yaparak, Suudi Arabistan'daki yerlileştirme projelerine katkıda bulunmayı hedefliyor. Barko Elektronik Yönetim Kurulu Üyesi Bilgehan Cihangiroğlu, KRMC ile ortak girişim kurarak uluslararası pazarda rekabet gücünü artırmayı planladıklarını belirtti.

T-Kalıp Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Tütek, Suudi Arabistan'da birçok araç projesinde yer almak için yapılan anlaşmalarla birlikte teknoloji transferlerine de önem verdiklerini vurguladı. Hem yenilikçi çözümler sunmayı hem de ABD ve Avrupa menşeli araçların modernizasyonunu hedeflediklerini açıkladı.

MZD Kurucu Genel Müdürü Mustafa Dindar, kablaj tasarım ve üretiminde Türk savunma sanayisine katkıda bulunduklarını ifade etti. Suudi Arabistan'da üretilmesi hedeflenen araçların kablaj üretiminde Türk şirketleri olarak aktif rol almak istediklerini belirtti.

OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yarsan, bu anlaşmaların, KOBİ’lerin uluslararası alanda rekabet edebilme kabiliyetini artırdığını, ayrıca devlet desteklerinin de ticarileştiğini söyledi. Yarsan, IDEX 2025 etkinliğine katılan OSSA üyelerinin sayısının artarak devam etmesini beklediklerini sözlerine ekledi.