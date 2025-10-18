Türk savunma sanayisi NATO İnovasyon Faaliyeti'nde yeteneklerini ortaya koydu

Türk kuruluşları NATO İnovasyon Sürekliliği Girişimi'nin finalinde öne çıktı

NATO Müttefik Dönüşüm Komutanlığı (NATO ACT) liderliğinde yürütülen ve ittifak içindeki çığır açan teknolojilerin benimsenmesini hızlandırmayı amaçlayan 4 aşamalı NATO İnovasyon Sürekliliği Girişiminin final aşaması olan "deney/gösteri" kısmı Türkiye'de gerçekleştirildi.

Faaliyet, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'nde yapıldı. Etkinliğe 13'ü Türkiye'den olmak üzere 50 kuruluş katıldı.

Türkiye'den katılan kuruluşlar: ASELSAN, HAVELSAN, Tualcom, Meteksan Savunma, DASAL, TÜBİTAK SAGE, Sefine Tersanesi, STM, Sonitus, ULAK Haberleşme, Hyperever, Qubitrium ve Koç Savunma. Bu kuruluşlar, sürüklenen mayınların tespit ve imhası, kritik denizaltı altyapılarının korunması ve kuantum alanındaki projelerde uluslararası katılımcılarla birlikte çalıştı.

DASAL: Dronlarla mayın tespiti ve marka görünürlüğü

DASAL Havacılık Genel Müdürü Murat Koç, etkinlikte keşif-gözetleme amaçlı dronlarla yer aldıklarını belirtti. Senaryo kapsamında bir limanda sürüklenen mayınların insansız hava araçlarıyla tespit edilmesi rolleri olduğunu aktaran Koç, bu aşamaya gelene kadar yıl boyunca Portekiz ve Kanada'da fiili etkinliklere ve çevrim içi etkinliklere katıldıklarını söyledi.

Koç, NATO'yu "dünyanın en büyük savunma organizasyonu" olarak tanımlayarak, organizasyon içinde yer almanın DASAL markasının bilinirliğini artırdığını vurguladı: "Buranın içinde ürün, teknoloji ve çözümlerimizle yer almak, DASAL markasının bilinirliğini artırmak, bir farkındalık oluşturmak için bu etkinlikler önemli fırsatlar ifade ediyor."

Koç ayrıca NATO faaliyetlerinin şirketlerin üçüncü pazarlarda kabul görmesini kolaylaştırdığına dikkat çekti ve savunma sanayisinin uzun soluklu çaba gerektirdiğini belirterek, bu tür etkinliklere sürekli katılımın ihracat hedeflerine katkı sağlayacağını ifade etti.

HAVELSAN: Ultra geniş bantla hassas konumlandırma

HAVELSAN sistem mühendisi Esat Serhat Sucu, faaliyette ultra geniş bant tabanlı göreli konumlandırma yetenekleriyle yer aldıklarını söyledi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı desteğiyle bu yeteneği hassas konumlandırma, formasyon oluşturma ve değiştirme gibi görevlerde kullandıklarını belirten Sucu, sistemin insansız deniz aracına entegrasyonu ve kıyı tarafı referanslarla konum bilgisinin üretilip arayüzle paylaşıldığını aktardı.

Sucu, gerçek senaryolarda karşılaşılan karıştırma ve küresel navigasyon sistemlerinin çalışmama durumlarına karşı alternatifler aradıklarını, kullandıkları ultra geniş bant teknolojisinin kamera ve GNSS'ten bağımsız olarak hassas konum sağladığını ifade etti. Bu çözümün güvenli iniş-kalkış, sürü içinde formasyon oluşturma ve takibi gibi görevlerde kullanıldığını vurguladı.

ASELSAN: Yapay zekayla su altı navigasyonunda başarı

ASELSAN Algoritma Geliştirme Ekip Lideri Sertaç Çakır, şirketin otonom su altı araçları için bir ürün ailesine sahip olduğunu ve su altı navigasyonunun NATO için kritik bir konu olduğunu söyledi. Çakır, klasik sensör füzyon yöntemlerinin yapay zeka destekli yaklaşımla performansının artırılabileceğini araştırdıklarını, yüksek sadakatli simülasyon ortamlarında yapay zeka destekli navigasyonla daha yüksek doğruluklar elde ettiklerini anlattı.

Bu iyileştirmelerin su altı sistemlerinin daha uzun süre ve daha yüksek doğrulukla görev yapmasını sağlayacağını belirten Çakır, çalışmanın simülasyon sonuçlarının olumlu olduğunu kaydetti.

TÜBİTAK SAGE: İlk istihbarat ve yapay zeka pilotları

TÜBİTAK SAGE Yapay Zeka Uygulamaları Birim Amiri Talha Korkmaz, faaliyette "robotik yapay zeka" grubunda yer aldıklarını ve yüzen mayınların tespiti kısmında ilk istihbaratı sağlayan ekip olduklarını söyledi. Dronlardan alınan görüntülerle mayınları tespit edip NATO haberleşme ağına raporladıklarını belirtti.

Korkmaz ayrıca etkinlik kapsamında yapay zeka pilotlarını tanıttıklarını, hem silah sistemlerini hem de düşman unsurlarını yönetmeyi öğrenen yapay zeka ajanları geliştirdiklerini anlattı. Örnek olarak, bir nokta hava savunma sistemine karşı düşman unsuru tarafından nasıl manevra yapılırsa tespit edilemeden içeri sızılabileceğini öğrenen ve bu manevraları tasarımcılara raporlayan yapay zeka çalışmaları yürüttüklerini söyledi. Dost unsuru da yapay zekayla kontrol ederek düşman unsurlarını etkisiz hâle getirmeye yönelik harekat kurguları geliştirdiklerini ekledi.

Sonuç olarak, ASELSAN, HAVELSAN, TÜBİTAK SAGE, DASAL ve diğer Türk kuruluşları, NATO İnovasyon Sürekliliği Girişimi'nin Türkiye'deki final safhasında insansız sistemler, su altı navigasyonu ve yapay zeka destekli istihbarat alanlarında rekabetçi kabiliyetlerini uluslararası paydaşlarla birlikte sergiledi.

NATO'nun güncel tehditlere yenilikçi yöntemlerle çözümler aradığı faaliyette ASELSAN, HAVELSAN, TÜBİTAK SAGE ve DASAL'ın aralarında bulunduğu 13 kuruluş yetenekleriyle başarılı bir sınav verdi. Kara, hava ve denizdeki insansız sistemler ve bunların entegre görev yapmasını sağlayan teknolojiler kullanılarak belirlenen görevler, NATO'nun diğer unsurlarıyla uyumlu şekilde yerine getirildi. DASAL Havacılık Genel Müdürü Murat Koç, etkinlik kapsamında yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgiler verdi.