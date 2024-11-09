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Türk Silahlı Kuvvetleri POSEIDON-2024 Tatbikatı'na Katıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Bulgaristan'da düzenlenen POSEIDON-2024 Tatbikatı'na katıldı ve deniz güvenliği eğitimleri gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 16:54
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 16:58
Türk Silahlı Kuvvetleri POSEIDON-2024 Tatbikatı'na Katıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri POSEIDON-2024 Tatbikatı'na Katıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz (MCM Black Sea) Görev Grubu'nun 3'üncü Aktivasyon Faaliyetleri çerçevesinde, Bulgaristan’ın ev sahipliğindeki POSEIDON-2024 Tatbikatı’na katıldığını duyurdu.

Eğitimler ve Faaliyetler

Bakanlıktan gelen bilgilere göre, bu tatbikat, Karadeniz'de mayın tehdidine karşı deniz güvenliğini artırmayı hedefliyor. MCM Black Sea Görev Grubu, 3-13 Kasım tarihleri arasında bu kapsamda 3'üncü aktivasyon faaliyetlerini gerçekleştirdi.

MSB, MCM Black Sea unsurlarının, tatbikat süresince çeşitli eğitimler ve operasyonel hazırlık süreçleri ile tatbikata katkıda bulunduğunu vurguladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz (MCM Black Sea) Görev Grubu 3'üncü...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz (MCM Black Sea) Görev Grubu 3'üncü Aktivasyon Faaliyetleri kapsamında, Bulgaristan'ın ev sahipliğinde POSEIDON-2024 Tatbikatı'na katılım sağlandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz (MCM Black Sea) Görev Grubu 3'üncü...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz (MCM Black Sea) Görev Grubu 3'üncü Aktivasyon Faaliyetleri kapsamında, Bulgaristan'ın ev sahipliğinde POSEIDON-2024 Tatbikatı'na katılım sağlandığını bildirdi.

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