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Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın 37. Yıl Dönümü Coşkuyla Kutlandı

TSKGV'nin 37. kuruluş yıldönümü, Anıtkabir ziyaretinin ardından ASELSAN tesislerinde devam etti.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 15:07
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 15:27
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın 37. Yıl Dönümü Coşkuyla Kutlandı

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın 37. Yıl Dönümü Coşkuyla Kutlandı

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV), 37. kuruluş yıl dönümünü Anıtkabir ziyareti ile taçlandırdı. Vakfın Genel Müdürü Bilal Topçu, etkinlikte önemli mesajlar verdi.

Anıtkabir Ziyareti ve Saygı Duruşu

Bilal Topçu ve vakıf personeli, kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret ederek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktılar. Burada saygı duruşunda bulunarak, Atatürk'e duyulan saygıyı ifade ettiler.

Genel Müdür Bilal Topçu’nun Açıklamaları

Topçu, Anıtkabir Özel Defteri'nde yazdığı mesajında; “Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı, milli harp sanayisini geliştirmeye devam ediyor.” diyerek vakfın geçmişten bugüne sağladığı katkıları vurguladı. Ayrıca, bağımsızlık ve teknolojik gelişim konusundaki kararlılıklarını dile getirdi.

ASELSAN Tesislerinde Bir Araya Geldiler

Topçu ve vakıf çalışanları, törenin ardından ASELSAN'ın Gölbaşı tesislerinde basın toplantısı düzenlediler. Burada, vakfın yapmış olduğu projeler ve gelecek hedefleri hakkında bilgi verdiler. Topçu, “Savunma sanayisinde yeni ürünler kazandırmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Bağışlar ve Yenilikçi Altyapı

Topçu, vakfın altyapısının yenilendiğini belirterek, e-Devlet üzerinden de bağış kabul edilebileceğini vurguladı. Bu yeniliğin, Kızılay ve AFAD gibi kurumlardan sonra geldiğini ifade etti. Ayrıca, yeni hediye kartları uygulaması ile bağışların teşvik edileceğini aktardı.

Genel Müdür Topçu, vakfa destek veren tüm vatandaşlara ve çalışanlara teşekkür ederek, 37. yıl dönümünün önemine değindi.

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