Türk Şirketleri Libya'da Elektrik Teknolojileri Pazarını Genişletiyor

Libya'da elektrik, enerji ve aydınlatma teknolojileri alanında faaliyet gösteren Türk şirketleri, gün geçtikçe pazar payını artırıyor. Uluslararası Trablus Fuar Merkezinde gerçekleştirilen "Powerelec, Uluslararası Elektrik, Enerji ve Aydınlatma Teknolojileri Fuarı"na Türkiye, Mısır, Tunus ve Cezayir'den firmalar katıldı.

Fuarın Güçlü Katılımcısı Türkiye

Libya Enerji Bakanlığı sponsorluğunda düzenlenen fuara, en güçlü katılım 29 şirketle Türkiye'den sağlandı. Bu fuar, elektrik, enerji ve aydınlatma teknolojileri alanında Türkiye'nin önemli firmalarının ürün ve sistemlerini tanıtma imkanı sundu.

İş Birlikleri ve Eğitime Önem

Libya Genel Elektrik Şirketi (GECOL) Medya Sorumlusu Isam Haniş, Türk şirketlerle birçok büyük projenin hayata geçirilmesinde işbirlikleri yaptıklarını ifade etti. Özellikle "Batı Trablus" ve "Yeni Güney Trablus" elektrik santralleri projelerinin Türk şirketler tarafından yürütüldüğünü belirtti. Haniş, eğitim ve tecrübe aktarımı konularında da Türk şirketlerinden yararlandıklarını vurgulayarak, "Gelecekte Türk şirketlerle çalışmalarımıza devam etmek istiyoruz. Bu ilişkilerimizden gurur duyuyoruz," dedi.

Libya'nın Enerji Altyapısında Türk Firmalarının Rolü

Libya'da faaliyet gösteren Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş'nin İş Geliştirme Müdürü Veysel Demir, şirketlerinin dört yıldır Libya'da yerel bir firma kurarak enerji altyapısındaki dönüşümü takip ettiklerini ifade etti. Demir, "Enerji altyapısındaki dönüşüm, Türk firmalarına önemli fırsatlar sunuyor," şeklinde konuştu.

Libya Pazarı Önemli Bir Fırsat

Diğer bir Türk firması Sigma Elektrik'in Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Tokhan ise Libya pazarının uzun süredir kendileri için önemli olduğunu vurguladı. Tokhan, 2013 yılından beri bu pazarda aktif olduklarını ve 2017 yılında GECOL'den onay alan ilk Türk firması olduklarını belirtti. "Bu pazar, bizim için kritik öneme sahip," dedi.

Gelecekte, Türk şirketlerinin Libya'daki elektrik ve enerji sektöründe daha fazla yer alması ve pazar paylarının artması bekleniyor.

Libya'da elektrik, enerji ve aydınlatma teknolojileri alanında faaliyet gösteren Türk şirketleri gün geçtikçe pazar payını genişletiyor. Uluslararası Trablus Fuar Merkezinde düzenlenen "Powerelec, Uluslararası Elektrik, Enerji ve Aydınlatma Teknolojileri Fuarı"na ev sahibi Libya'nın şirketleri dışında Türkiye, Mısır, Tunus ve Cezayir'den de firmalar katıldı.

Libya'da elektrik, enerji ve aydınlatma teknolojileri alanında faaliyet gösteren Türk şirketleri gün geçtikçe pazar payını genişletiyor. Uluslararası Trablus Fuar Merkezinde düzenlenen "Powerelec, Uluslararası Elektrik, Enerji ve Aydınlatma Teknolojileri Fuarı"na ev sahibi Libya'nın şirketleri dışında Türkiye, Mısır, Tunus ve Cezayir'den de firmalar katıldı.