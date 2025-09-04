DOLAR
41,17 0%
EURO
48,08 -0,05%
ALTIN
4.688,77 0,54%
BITCOIN
4.561.226,74 1,23%

Türk Telekom Prime İstanbul Kahve Festivali 11-14 Eylül'de Tepe Nautilus AVM'de

Türk Telekom Prime İstanbul Kahve Festivali 11-14 Eylül'de Tepe Nautilus AVM'de; 10. yılında 200'ün üzerinde marka, atölye ve ünlü konserlerle gerçekleşecek.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 15:05
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 15:24
Türk Telekom Prime İstanbul Kahve Festivali 11-14 Eylül'de Tepe Nautilus AVM'de

Türk Telekom Prime İstanbul Kahve Festivali 11-14 Eylül'de Tepe Nautilus AVM'de

Bu yıl 10'uncusu düzenlenen Türk Telekom Prime İstanbul Kahve Festivali, 11-14 Eylül tarihleri arasında Tepe Nautilus AVM'de sanatseverlerle buluşacak.

Festival programında kahveye dair tadım ve demleme etkinlikleri, uygulamalı atölyeler ve sektörden buluşmalar yer alacak. Katılımcılar farklı kahve çeşitlerini ve demleme tekniklerini deneyimleme fırsatı bulacak.

Etkinliğe 200'ün üzerinde markanın katılımı bekleniyor.

Konser programı

11 Eylül: Levent Yüksel

12 Eylül: Madrigal

13 Eylül: Ceza

14 Eylül: Haluk Levent

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dream Sales Machine Başkanı Alper Sesli, festival yolculuğuna Galata Rum Okulu'nda başladıklarını ancak Kadıköy'ün her zaman kendileri için özel bir durak olduğunu belirterek, "Geçmiş yıllarda burada kurduğumuz sıcak bağlar, samimi atmosfer ve yoğun ilgi hala hafızamızda taze. Bu yıl Kadıköy'e geri dönmek, bizim için güçlü bir hatırlayış ve yeniden başlama hissi taşıyor."

"Türk Telekom Prime İstanbul Kahve Festivali" 11-14 Eylül'de Tepe Nautilus AVM'de sanatseverlerle...

"Türk Telekom Prime İstanbul Kahve Festivali" 11-14 Eylül'de Tepe Nautilus AVM'de sanatseverlerle buluşacak.

İLGİLİ HABERLER

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İSKİ Terkos Havzası'nda 17 Zararlı Yapıyı Yıktı
2
Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane
3
Antalya'da devrilen tohum yüklü tırın sürücüsü öldü
4
Ordu'da Silahlı Kavga: Ünye'de 2 Kardeş Hayatını Kaybetti
5
Kars'ta Traktörden Düşen 16 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
6
Nazilli'de Trafik Kazasında Yaralanan Kadın, Ambulans Gelene Kadar Kartonla Güneşten Korundu
7
Ersoy Artvin'de: Artvin'in Turizm Potansiyelini Master Plan ile Güçlendireceğiz

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı