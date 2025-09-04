Türk Telekom Prime İstanbul Kahve Festivali 11-14 Eylül'de Tepe Nautilus AVM'de

Bu yıl 10'uncusu düzenlenen Türk Telekom Prime İstanbul Kahve Festivali, 11-14 Eylül tarihleri arasında Tepe Nautilus AVM'de sanatseverlerle buluşacak.

Festival programında kahveye dair tadım ve demleme etkinlikleri, uygulamalı atölyeler ve sektörden buluşmalar yer alacak. Katılımcılar farklı kahve çeşitlerini ve demleme tekniklerini deneyimleme fırsatı bulacak.

Etkinliğe 200'ün üzerinde markanın katılımı bekleniyor.

Konser programı

11 Eylül: Levent Yüksel

12 Eylül: Madrigal

13 Eylül: Ceza

14 Eylül: Haluk Levent

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dream Sales Machine Başkanı Alper Sesli, festival yolculuğuna Galata Rum Okulu'nda başladıklarını ancak Kadıköy'ün her zaman kendileri için özel bir durak olduğunu belirterek, "Geçmiş yıllarda burada kurduğumuz sıcak bağlar, samimi atmosfer ve yoğun ilgi hala hafızamızda taze. Bu yıl Kadıköy'e geri dönmek, bizim için güçlü bir hatırlayış ve yeniden başlama hissi taşıyor."

"Türk Telekom Prime İstanbul Kahve Festivali" 11-14 Eylül'de Tepe Nautilus AVM'de sanatseverlerle buluşacak.