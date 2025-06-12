Türk ve Yunan Dışişleri Bakan Yardımcıları Ankara'da Buluştu

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ve Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Alexandra Papadopoulou, Ankara’da önemli bir toplantı gerçekleştirdi.

Siyasi Diyalog Toplantısı'nda Ele Alınan Konular

Toplantı, Türkiye ile Yunanistan dışişleri bakan yardımcıları arasında gerçekleştirilen Siyasi Diyalog Toplantısı’nın dördüncüsü olarak kayıtlara geçti. Dışişleri Bakanlığı, toplantı sonrası hazırlanan ortak açıklamada, ikili ilişkilerin çeşitli yönlerinin ele alındığını duyurdu.

Açıklamada, ayrıca Türkiye'de düzenlenmesi planlanan 6. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’ne yönelik hazırlıkların değerlendirildiği ve son görüşmelerden bu yana ikili ilişkilerdeki gelişmelerin gözden geçirildiği ifade edildi.

İkili ve Uluslararası İşbirliği Vurgusu

Bozay ve Papadopoulou'nun, bölgesel ve uluslararası konulara dair güncel gelişmeleri de ele aldığı belirtildi. Toplantının olumlu bir atmosferde geçtiği ve tarafların ikili ile uluslararası işbirliği alanlarını daha ileriye taşıma yönündeki ortak taahhütlerini yineledikleri ifade edildi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ve Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Alexandra Papadopoulou, Ankara'da bir araya gelerek iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ve Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Alexandra Papadopoulou, Ankara'da bir araya gelerek iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldı.