DOLAR
41,04 0%
EURO
47,7 0,33%
ALTIN
4.472,62 0,01%
BITCOIN
4.599.692,1 -0,67%

Türk Yıldızları Akşehir Semalarında Gösteri: 24 Ağustos Onur Günü'nde Coşku

Türk Yıldızları, Büyük Taarruz'un 103. yıl dönümünde 24 Ağustos Onur Günü'nde Konya'nın Akşehir ilçesinde gösteri uçuşu yaparak vatandaşlara coşkulu anlar yaşattı.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 18:09
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 18:34
Türk Yıldızları Akşehir Semalarında Gösteri: 24 Ağustos Onur Günü'nde Coşku

Türk Yıldızları Akşehir Semalarında Gösteri

Türk Yıldızları, Büyük Taarruz'un 103. yıl dönümünde düzenlenen anma etkinlikleri kapsamında 24 Ağustos Onur Günü'nde Konya'nın Akşehir ilçesinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Gösteri ve Katılım

Akşehir İstasyon Caddesi eski otogar alanında toplanan vatandaşlar, semalarda gerçekleştirilen uçuşu izleyerek büyük bir ilgi gösterdi. Türk Yıldızları'nın manevraları izleyenlere coşkulu anlar yaşattı.

Görüntüler Anında Kaydedildi

Etkinliğe katılan vatandaşlar, cep telefonlarıyla video ve fotoğraf çekerek bu unutulmaz anları ölümsüzleştirdi. Gösteri sırasında oluşan atmosfer halk tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Büyük Taarruz'un 103. yıl dönümünde 24...

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Büyük Taarruz'un 103. yıl dönümünde 24 Ağustos Onur Günü kapsamında Konya'nın Akşehir ilçesinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Büyük Taarruz'un 103. yıl dönümünde 24...

İLGİLİ HABERLER

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, DSÖ Türkiye Temsilcisi Atatrah'ı Kabul Etti
2
Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt
3
Filistin Yönetimi: İsrail'in Batı Şeria'daki Tehlikeli Tırmanışını Kınıyor ve Reddediyoruz
4
Elazığ Karakoçan'da Kiracı-Ev Sahibi Kavgası: Darp Anı Kamerada
5
Rutte'den NATO Üyelerine Çağrı: Savunma Sanayisi Üretimini Yüksek Tutun
6
Mersin Tarsus'ta Berdan Barajı'nda Sudan Kurtarılan Çocuk 16 Gün Sonra Hayatını Kaybetti
7
Beyoğlu'nda Seyyar Satıcının Müşteriye Aracıyla Çarpıp Kaçma Anı Kamerada

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi