Türk Yıldızları Akşehir Semalarında Gösteri: 24 Ağustos Onur Günü'nde Coşku

Türk Yıldızları Akşehir Semalarında Gösteri

Türk Yıldızları, Büyük Taarruz'un 103. yıl dönümünde düzenlenen anma etkinlikleri kapsamında 24 Ağustos Onur Günü'nde Konya'nın Akşehir ilçesinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Gösteri ve Katılım

Akşehir İstasyon Caddesi eski otogar alanında toplanan vatandaşlar, semalarda gerçekleştirilen uçuşu izleyerek büyük bir ilgi gösterdi. Türk Yıldızları'nın manevraları izleyenlere coşkulu anlar yaşattı.

Görüntüler Anında Kaydedildi

Etkinliğe katılan vatandaşlar, cep telefonlarıyla video ve fotoğraf çekerek bu unutulmaz anları ölümsüzleştirdi. Gösteri sırasında oluşan atmosfer halk tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

