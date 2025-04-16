DOLAR
38,13 -0,01%
EURO
43,58 -1,37%
ALTIN
4.053,51 -2,55%
BITCOIN
3.232.074,84 -1,08%

Türk Yıldızları İskenderun'da Çevre Tanıma Uçuşu Gerçekleştirdi

Türk Yıldızları, İskenderun'da 19 Nisan gösterisi öncesi çevre tanıma uçuşu yaptı. Uçuş halk tarafından ilgiyle izlendi.

Yayın Tarihi: 16.04.2025 17:32
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 17:32
Türk Yıldızları İskenderun'da Çevre Tanıma Uçuşu Gerçekleştirdi

Türk Hava Kuvvetleri'nin gözde akrobasi timi Türk Yıldızları, Hatay'ın İskenderun ilçesinde 19 Nisan'da planladığı gösteri öncesinde çevre tanıma uçuşu gerçekleştirdi.

Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndan havalanan Türk Yıldızları, İskenderun semalarında 20 dakika süren bir uçuş yaptı. Uçuş sırasında, İskenderun Sahili'nde bulunan vatandaşlar, heyecanla bu anları takip etti ve cep telefonlarıyla kaydettiler.

Ekibin 19 Nisan'daki gösterisi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinin bir parçası olarak gerçekleştirilecektir. Ayrıca, Türk Yıldızları'nın 18 Nisan'da ilçe semalarında bir prova uçuşu daha yapacağı da duyuruldu.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Hatay'ın İskenderun ilçesinde 19 Nisan'da...

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Hatay'ın İskenderun ilçesinde 19 Nisan'da gerçekleştireceği gösteri öncesinde kent semalarında çevre tanıma uçuşu yaptı.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Hatay'ın İskenderun ilçesinde 19 Nisan'da...

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Hatay'ın İskenderun ilçesinde 19 Nisan'da gerçekleştireceği gösteri öncesinde kent semalarında çevre tanıma uçuşu yaptı.

İLGİLİ HABERLER

PTTCell'den Nisan Ayı İndirimleri: Faturalar Yüzde 50 Düşecek!

MGM'den Yaz Mevsimi için Şok Uyarı: Zorlu Günler Kapıda!

Bolu'da Su Faturaları Evin Değerine Göre Belirleniyor

21 Mart Nevruz Bayramı Resmi Tatil Oluyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AK Parti'den AYM Hükmüne Tepki: 'Korsan Eylem'
2
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Sırrı Süreyya Önder'e Hastane Ziyareti
3
Kütahya'da Traktör Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
4
Marmara Denizi'nde Müsilaj Durumu Yerinde İncelendi
5
TİKA ve EGM, Kosovalı Polislere VIP Koruma Eğitimi Verdi
6
Adana'da Kaybolan 7 Yaşındaki Çocuk İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
7
Ankara Batı Adliyesi'nde Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı

Eskişehir'den Çığır Açan 'Sahipsiz Köpek' Kararı: Yeni Dönem Başlıyor

Adana'da Yaz Boyunca Ücretsiz Yüzme Kursu Müjdesi!

22 Nisan Tatil mi? 23 Nisan'da Resmi Tatil Detayları Açıklandı!

Emekliler için Cennet: Giresun, Rize ve Artvin Emekli Şehri Oluyor

2025 Lyrid Göktaşı Yağmuru: Büyüleyici Işık Gösterisi Geri Dönüyor!

Bolu'da Su Faturaları Evin Değerine Göre Belirleniyor

Elazığ'da Alışveriş Merkezi Otoparkında Engerek Yılanı Panik Yarattı

21 Mart Nevruz Bayramı Resmi Tatil Oluyor!

Düzce'de 65 Yaş Üstüne Su Faturasında Yüzde 20 İndirim Müjdesi

MGM'den Yaz Mevsimi için Şok Uyarı: Zorlu Günler Kapıda!

15 Nisan Kar Yağışı: Hangi İllerde Etkili Olacak?

PTTCell'den Nisan Ayı İndirimleri: Faturalar Yüzde 50 Düşecek!