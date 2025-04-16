Türk Yıldızları İskenderun'da Çevre Tanıma Uçuşu Gerçekleştirdi

Türk Hava Kuvvetleri'nin gözde akrobasi timi Türk Yıldızları, Hatay'ın İskenderun ilçesinde 19 Nisan'da planladığı gösteri öncesinde çevre tanıma uçuşu gerçekleştirdi.

Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndan havalanan Türk Yıldızları, İskenderun semalarında 20 dakika süren bir uçuş yaptı. Uçuş sırasında, İskenderun Sahili'nde bulunan vatandaşlar, heyecanla bu anları takip etti ve cep telefonlarıyla kaydettiler.

Ekibin 19 Nisan'daki gösterisi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinin bir parçası olarak gerçekleştirilecektir. Ayrıca, Türk Yıldızları'nın 18 Nisan'da ilçe semalarında bir prova uçuşu daha yapacağı da duyuruldu.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Hatay'ın İskenderun ilçesinde 19 Nisan'da gerçekleştireceği gösteri öncesinde kent semalarında çevre tanıma uçuşu yaptı.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Hatay'ın İskenderun ilçesinde 19 Nisan'da gerçekleştireceği gösteri öncesinde kent semalarında çevre tanıma uçuşu yaptı.