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Türk Yıldızları İskenderun'da Fahri Gösteri Uçuşu Gerçekleştirdi

Türk Yıldızları, İskenderun'da 23 Nisan Bayramı nedeniyle etkileyici bir gösteri uçuşu yaptı.

Yayın Tarihi: 19.04.2025 20:34
Güncelleme Tarihi: 19.04.2025 20:34
Türk Yıldızları İskenderun'da Fahri Gösteri Uçuşu Gerçekleştirdi

Türk Yıldızları İskenderun'da Gösteri Uçuşu Yaptı

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Hatay'ın İskenderun ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkileyici bir gösteri uçuşu düzenledi.

İncirlik Üssü’nden Yola Çıktılar

Adana’daki İncirlik Üssü’nden havalanan Türk Yıldızları, gerçekleştirdikleri gösteri uçuşu sırasında İskenderun Sahili’ne gelen kalabalık izleyici kitlesinin ilgisini çekti.

Unutulmaz Anlar Yaşattı

İskenderun semalarında yaklaşık 30 dakika süren uçuş, vatandaşlar tarafından heyecanla izlendi ve cep telefonlarıyla görüntülendi. Türk Yıldızları, akrobatik hareketleriyle katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Hatay Valisi de İzledi

Hatay Valisi Mustafa Masatlı da gösteri uçuşunu izleyenler arasında yer alarak bu anlamlı anı paylaştı.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Hatay'ın İskenderun ilçesinde 23 Nisan...

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Hatay'ın İskenderun ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle gösteri uçuşu yaptı.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Hatay'ın İskenderun ilçesinde 23 Nisan...

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Hatay'ın İskenderun ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle gösteri uçuşu yaptı.

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