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Türk Yıldızları, İskenderun'da Prova Uçuşu Gerçekleştirdi

Türk Yıldızları, İskenderun'da 19 Nisan'daki gösteri öncesi prova uçuşu yaptı ve vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 18.04.2025 20:40
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 20:40
Türk Yıldızları, İskenderun'da Prova Uçuşu Gerçekleştirdi

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, Hatay'ın İskenderun ilçesinde 19 Nisan'da gerçekleştirilecek gösteri öncesi, kent semalarında prova uçuşu yaptı.

İncirlik Üssü'nden havalanan Türk Yıldızları, prova uçuşu sırasında İskenderun Sahili şeridinde toplanan vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle izlendi. Uçuş, yaklaşık 25 dakika sürdü ve vatandaşlar bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Türk Yıldızları, 19 Nisan Cumartesi günü gerçekleştireceği gösteri uçuşu için adeta bir prova niteliği taşıyan bu etkinlikte, izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Hatay'ın İskenderun ilçesinde 19 Nisan'da...

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Hatay'ın İskenderun ilçesinde 19 Nisan'da gerçekleştireceği gösteri öncesinde kent semalarında prova uçuşu yaptı.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Hatay'ın İskenderun ilçesinde 19 Nisan'da...

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Hatay'ın İskenderun ilçesinde 19 Nisan'da gerçekleştireceği gösteri öncesinde kent semalarında prova uçuşu yaptı.

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