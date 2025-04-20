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Türk Yıldızları Mersin'de Görsel Şölen Sunuyor

Türk Yıldızları, 23 Nisan'da Mersin semalarında gerçekleştirdikleri gösteri uçuşu ile izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Yayın Tarihi: 20.04.2025 20:12
Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 20:12
Türk Yıldızları Mersin'de Görsel Şölen Sunuyor

Türk Yıldızları Mersin'de Gösteri Uçuşu Yaptı

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi olan Türk Yıldızları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Mersin semalarında etkileyici bir gösteri uçuşu gerçekleştirerek, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

İlgiyi Üzerine Çekti

Adana'daki İncirlik Üssü'nden havalanarak Mersin'e gelen Türk Yıldızları, 30 dakika süren gösteriyle sahil şeridinde yer alan Mersin İdman Yurdu Meydanı'na gelen vatandaşların büyük ilgisini topladı. İzleyiciler, akrobatik hareketleri cep telefonlarıyla kaydetmek için adeta yarıştılar.

Önemli İsimler Katıldı

Gösteri uçuşunu Mersin Valisi Atilla Toros ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gibi önemli isimler de izleyerek unutulmaz anlara tanıklık etti. Türkiye’nin dört bir yanını etkileyen bu özel etkinlikte, Mersin halkı hava gösterisinin tadını çıkardı.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Mersin'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve...

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Mersin'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle gösteri uçuşu yaptı.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Mersin'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve...

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Mersin'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle gösteri uçuşu yaptı.

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