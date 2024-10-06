Türk Yıldızları'ndan TEKNOFEST'e Özel Akrobasi Gösterisi

Türk Yıldızları'ndan Muhteşem Gösteri

UTKU ŞİMŞEK - Türk Hava Kuvvetleri'nin ünlü akrobasi timi Türk Yıldızları, bu yıl TEKNOFEST için özel bir manevra hazırlayarak izleyicilerle buluştu.

TEKNOFEST 2023 Atmosferi

Adana Havalimanı'nda gerçekleşen TEKNOFEST 2023 etkinliğinde, Türk Yıldızları ekibi göz dolduran bir akrobasi gösterisi sundu. Hazırlanan özel manevra, festivale katılanlar tarafından büyük bir beğeniyle karşılandı.

Zorlu Performans

Tim Lideri Binbaşı Hasan Kocabaş, akrobasi gösterisi çerçevesinde, iki kol uçağının arasından ters bir şekilde gökyüzüne tırmandı. Jet uçağı ile yapılması en zor manevarlardan biri olanbu ters tırmanış aktivitesi, Türk Yıldızları'nın usta pilota gösterdiği eşsiz koordinasyon ile gerçekleştirildi.

Bu etkinlik, festival boyunca katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı ve havacılık tutkunlarından tam not aldı.