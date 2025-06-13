Türk Zırhlısı YÖRÜK 4x4, Endonezya'da Yeni Göreve Hazırlanıyor

Nurol Makina'nın Endonezya'daki Gücü Artıyor

Türk savunma sanayisinin önemli oyuncularından Nurol Makina, Endonezya'daki etkinliğini artırmak amacıyla YÖRÜK 4x4 Hafif Zırhlı Araç'ı sergiledi. Araç, Endonezya polisine hizmet verirken, orduya yönelik talepleri de karşılamak için yürüttüğü görüşmelerle adından söz ettiriyor.

Indo Defence Expo & Forum 2025 Fuarı'nda Tanıtım

Nurol Makina İş Geliştirme Direktörü Mehmet Çorbacıoğlu, Indo Defence Expo & Forum 2025 fuarına üçüncü kez katılmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti. Çorbacıoğlu, Endonezya polisinin seçkin birimi BRİMOB ile imzalanan sözleşme çerçevesinde geçen yıl teslimatları tamamladıklarını, fuarda BRİMOB tarafından kullanılan YÖRÜK aracını sergilediklerini ifade etti.

Askeriye İhtiyaçlarını Karşılama Hedefi

Çorbacıoğlu, "BRİMOB dışında ordu tarafında da aracımıza yönelik talepler mevcut. Bu görüşmeleri yaptık ve fuar sonrasında takibini sürdüreceğiz. Endonezya'yla yapılan sözleşmemiz, Malezya'nın ardından gelmiştir. Bu bölgedeki varlığımız her geçen gün artmakta" şeklinde konuştu.

YÖRÜK 4x4’ün Özellikleri

YÖRÜK 4x4, emniyet güçleri ve askeri birliklerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlandı. Araç, hafif zırhlı sınıfında üst seviye mobilite ve koruma performansı sunuyor. Kullanıcı taleplerine göre değişebilen yüksek düzeyde balistik ve mayın koruması sağlarken, modüler tasarımı sayesinde farklı görevleri üstlenebiliyor.

Yüksek yoğunluklu çatışma ortamlarında muharip, personel taşıyıcı, hava savunma ve keşif aracı olarak görev alabilen YÖRÜK 4x4, saatte 140 kilometre maksimum hızla hareket edebiliyor. Ayrıca, 7,62 ve 12,7 milimetre makineli tüfek, 40 milimetre bomba atar ile çeşitli silah sistemleriyle donatılabiliyor.

Yaklaşık 8 ton ağırlığında ve 11 kişiye kadar personel taşıyabilme kapasitesine sahip YÖRÜK 4x4, ilk kez 2017'de sergilendiği günden bu yana birçok ülkenin dikkatini çekmeyi başardı ve hızlı bir ihracat başarısına ulaştı.

YÖRÜK 4x4 Hafif Zırhlı Araç ile Endonezya polisine hizmet veren Nurol Makina, ordu tarafındaki talepleri karşılayarak ülkedeki varlığını güçlendirmeyi amaçlıyor. Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticilerinden Nurol Makina, Endonezya'da düzenlenen Indo Defence Expo & Forum 2025 fuarında bu ülkeye ihraç edilen YÖRÜK (NMS) 4x4 Hafif Zırhlı Aracı sergiledi.

YÖRÜK 4x4 Hafif Zırhlı Araç ile Endonezya polisine hizmet veren Nurol Makina, ordu tarafındaki talepleri karşılayarak ülkedeki varlığını güçlendirmeyi amaçlıyor. Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticilerinden Nurol Makina, Endonezya'da düzenlenen Indo Defence Expo & Forum 2025 fuarında bu ülkeye ihraç edilen YÖRÜK (NMS) 4x4 Hafif Zırhlı Aracı sergiledi.